Splinter Cell Remake na pierwszych materiałach. Zobaczcie grafiki z gry Ubisoftu

Aby uczcić 20. rocznicę gry, czterech programistów pracujących nad remake'iem - dyrektor kreatywny Chris Auty, dyrektor techniczny Christian Carriere, starszy projektant gry Andy Schmoll i zastępca dyrektora ds. projektowania poziomów Zavian Porter, z udziałem kilku gości specjalnych – usiadło, aby omówić wczesny system oświetlenia w grach z serii Splinter Cell, efektach wizualnych oraz wszystkim tym, co uczyniło tę markę tak rewolucyjną.

Pod koniec materiału twórcy zaprezentowali kilka pierwszych grafik koncepcyjnych z nadchodzącego Splinter Cell Remake. Choć niewiele zdradzają, to możemy zobaczyć, że twórcy celują w podobną atmosferę, co pierwsze odsłony serii, które były nastawione na skradanie, a nie otwarte wymiany ognia, jak w późniejszych odsłonach. Na przedstawionych grafikach widzimy więc Sama Fishera kryjącego się w mroku przed swoimi przeciwnikami. Ważnym elementem materiałów jest skoncentrowanie się na kontraście światła i cieni, co również stanowi fundament serii Splinter Cell. Grafiki zobaczycie poniżej.