Kultowe symulatory z wyczekiwanym ogłoszeniem. Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator trafią na konsole.

Po latach spekulacji i próśb ze strony społeczności SCS Software oficjalnie potwierdziło, że Euro Truck Simulator 2 oraz American Truck Simulator doczekają się konsolowych wersji. Oba tytuły, dotąd dostępne wyłącznie na PC i Macu, zostaną wydane na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator – nowe życie na konsolach

Euro Truck Simulator 2 miał swoją premierę w 2012 roku, a American Truck Simulator cztery lata później, w 2016. Mimo upływu lat gry wciąż cieszą się ogromną popularnością, czego dowodem są tysiące pozytywnych recenzji na Steamie i aktywna społeczność tworząca modyfikacje. Konkretna data premiery nie została jeszcze podana, ale możliwe, że więcej szczegółów poznamy podczas targów Gamescom 2025.