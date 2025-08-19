Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowe symulatory z wyczekiwanym ogłoszeniem. Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator trafią na konsole.

Mikołaj Berlik
2025/08/19 08:40
0
0

Gry SCS Software zmierzają na PS5 i Xbox Series X|S.

Po latach spekulacji i próśb ze strony społeczności SCS Software oficjalnie potwierdziło, że Euro Truck Simulator 2 oraz American Truck Simulator doczekają się konsolowych wersji. Oba tytuły, dotąd dostępne wyłącznie na PC i Macu, zostaną wydane na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator – nowe życie na konsolach

Euro Truck Simulator 2 miał swoją premierę w 2012 roku, a American Truck Simulator cztery lata później, w 2016. Mimo upływu lat gry wciąż cieszą się ogromną popularnością, czego dowodem są tysiące pozytywnych recenzji na Steamie i aktywna społeczność tworząca modyfikacje. Konkretna data premiery nie została jeszcze podana, ale możliwe, że więcej szczegółów poznamy podczas targów Gamescom 2025.

GramTV przedstawia:

Euro Truck Simulator 2 przenosi graczy na europejskie drogi, gdzie celem jest przewóz ładunków pomiędzy krajami, zarządzanie kosztami podróży i stopniowy rozwój własnej firmy transportowej. Z czasem możliwe staje się budowanie floty, zatrudnianie kierowców AI i inwestowanie w nowe ciężarówki. Z kolei American Truck Simulator zachowuje podobną formułę, ale akcja osadzona została w Stanach Zjednoczonych – jak wskazuje na to sam tytuł.

SCS Software od lat konsekwentnie wspiera swoje produkcje, wypuszczając kolejne dodatki i rozszerzenia mapowe. ETS2 otrzymał m.in. pakiety wprowadzające Francję, Włochy czy ostatnio państwa bałkańskie, natomiast ATS stopniowo rozbudowywany jest o kolejne stany USA, poszerzając zasięg wirtualnych podróży.

Tagi:

News
PC
Euro Truck Simulator 2
American Truck Simulator
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112