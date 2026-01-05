Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft szykuje dwie ogromne premiery na styczeń? Wiele na to wskazuje

Mikołaj Berlik
2026/01/05 16:45
Prince of Persia i Assassin’s Creed: Black Flag wracają do gry

Wszystko wskazuje na to, że Ubisoft jest gotowy na długo wyczekiwane ogłoszenia związane z dwiema kultowymi markami. W najbliższych dniach firma może ponownie ujawnić Prince of Persia: The Sands of Time Remake, a także oficjalnie zapowiedzieć Assassin’s Creed: Black Flag Resynced.

Ubisoft
Ubisoft

Prince of Persia: The Sands of Time – powrót po latach ciszy

Remake Prince of Persia: The Sands of Time zapowiedziano w 2020 roku, jednak projekt szybko napotkał poważne problemy. Produkcja została odebrana indyjskim zespołom Ubisoftu i przekazana studiu Ubisoft Montreal, które zdecydowało się na pełny restart prac.

Nowe spekulacje pojawiły się po tym, jak Ubisoft zaktualizował domenę princeofpersiathesandsoftime.com. Zmiana miała miejsce w grudniu, choć została zauważona dopiero niedawno. Co istotne, jest to zupełnie nowa domena, inna niż ta używana wcześniej, a zarazem ostatnia, przy której firma dokonywała jakichkolwiek zmian w minionym roku. Wcześniejsze plotki sugerowały nawet styczniową premierę, co wskazuje, że projekt może być już na finiszu.

Według Toma Hendersona z Insider Gaming, insidera cieszącego się bardzo dobrą reputacją, Ubisoft może w tym tygodniu ujawnić konkrety nie tylko dotyczące Prince of Persia, ale również remake’a Assassin’s Creed: Black Flag. Odświeżona wersja kultowej odsłony ma być gotowa do prezentacji i czekać jedynie na zakończenie przerwy świątecznej w firmie.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, styczeń może okazać się jednym z najmocniejszych miesięcy Ubisoftu od lat.

Mikołaj Berlik
