Nowa era gier według Ubisoftu. Firma stawia na AI w projekcie Teammates

„Ta praca odzwierciedla kierunek, w którym chcemy zmierzać w nadchodzących latach”, mówi szef Ubisoftu.

Ubisoft poinformował o nowej inicjatywie nazwanej Teammates. System ten jest rozwinięciem wcześniejszego projektu, znanego jako Neo NPC. Jak twierdzi firma, Teammates ma na celu przetestowanie, w jaki sposób rozgrywka oparta na generatywnej sztucznej inteligencji może wpłynąć na nową generację gier, czyniąc je bardziej angażującymi i interaktywnymi. Teammates to nowy projekt Ubisoftu. AI ma reagować na graczy jak żywy towarzysz Ubisoft podjął decyzję o integracji generatywnej sztucznej inteligencji we wszystkich swoich studiach i biurach. Zgodnie z oficjalnym komunikatem firmy, prezes Yves Guillemot jest zdania, że technologia ta zapoczątkuje w branży rewolucję porównywalną skalą do historycznego przejścia na grafikę trójwymiarową. Guillemot podkreśla, że intensywna praca nad implementacją AI odzwierciedla kierunek, w którym Ubisoft pragnie podążać w nadchodzących latach.

Teammates posuwa eksplorację Ubisoftu o krok dalej, testując z graczami, w jaki sposób rozgrywka oparta na generatywnej sztucznej inteligencji może kształtować nową generację bardziej interaktywnych i angażujących gier. Zaawansowane postacie sterowane przez AI są projektowane jako dynamiczne i niezwykle responsywne, zdolne do działania w szerokim zakresie, choć w granicach ściśle określonych parametrów. Zdolność towarzyszy AI do dostosowywania się do strategii, nastroju, a nawet do osobistego slangu graczy, ma zapewnić niespotykanie responsywne doświadczenie. Istotną funkcją jest również możliwość reagowania na komendy głosowe w czasie rzeczywistym, co pozwala im modyfikować swoje zachowanie w zależności od sytuacji. Naszą rolą jest nadawać AI znaczenie, opowiadać ją, tak aby logika nie zastąpiła duszy. Zaprojektowaliśmy Teammates w taki sposób, by pozostawiało przestrzeń dla kreatywności graczy, odnajdując równowagę między emocją a nieprzewidywalnością. – mówi Virginie Mosser, reżyser ds. narracji. Wśród towarzyszy z Teammates Ubisoft wyróżnia Jaspara. Jest to „osobisty asystent zaprojektowany tak, by wspierać graczy podczas misji”. Jaspar, będący cyfrowym pomocnikiem w stylu nowoczesnych filmów o Iron Manie, jest w stanie rozpoznawać gracza po imieniu. Pomaga on w procesie zapoznawania się z grą, rozumie fabułę świata oraz potrafi wskazywać kluczowe obiekty lub potencjalne zagrożenia w otoczeniu. Dodatkowo, Jaspar może przypominać cele misji, sugerować kolejne kroki i służyć jako taktyczny przewodnik, gdy gracz odczuwa zagubienie. Asystent ten może również regulować detale wizualne, takie jak kontrast i kolorystyka.

W skład zespołu Teammates wchodzą także Pablo i Sofia. Podobnie jak w przypadku asystenta, można z nimi wchodzić w interakcje za pomocą rozmów i bezpośrednich komend. Twórcy nadal opracowują osobowości i historie, lecz zamiast sztywno zapisanych dialogów, tworzą „ogrodzenia”, pozwalające NPC na improwizację w ramach określonych motywacji i granic fabuły. Cel, jaki zespół chce osiągnąć, stawia graczy w samym centrum. Mamy nadzieję, że gracze poczują, iż sami kształtują historię, a nie tylko za nią podążają. Kiedy rozmawiam z [moją towarzyszką AI] Sofią, reaguje na to, co jej mówię, i zmienia to moje doświadczenie. Dla mnie to prawdziwy przełom, który pozwala graczom przeżywać historię na swój własny sposób. Na początku miałem te same obawy, co wielu innych. Ale odkryłem, że jest dokładnie odwrotnie – to wcale nie usuwa człowieka z procesu. Nadal piszę historię i osobowości postaci, ale zamiast sztywnych kwestii tworzymy coś w rodzaju ogrodzeń, które pozwalają NPC-om improwizować w świecie, jednocześnie pozostając w granicach historii i motywacji, jakie im nadaliśmy. Mogą improwizować, ale to my wciąż ustalamy zasady i kierunek fabuły oraz postaci. – wyjaśnia Mosser. Guillemot podsumował to podejście, stwierdzając, że kreatywność pozostaje fundamentalnie ludzka, natomiast AI działa jako potężne narzędzie, które pozwala realizować wizje w nowy sposób, tworząc bardziej znaczące i wciągające doświadczenia. „Ta praca odzwierciedla kierunek, w którym chcemy zmierzać w nadchodzących latach”.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



