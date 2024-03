Ubisoft chwali się nowymi możliwościami NPC-ów stworzonych przy pomocy AI

Podczas konferencji GDC 2024 twórcy kontrowersyjnego systemu Denuvo zaprezentowali nową technologię o nazwie TraceMark. To jednak nie koniec interesujących wieści związanych ze wspomnianym wydarzeniem. Ubisoft pochwalił się bowiem nowym projektem – NEO NPC – który powstaje we współpracy z firmami Nvidia i Inworld AI.

Ubisoft przedstawia NEO NPC – nowy projekt wykorzystujący możliwości sztucznej inteligencji

Dzięki zastosowaniu generatywnej sztucznej inteligencji NPC potrafią odpowiednio i spontanicznie zareagować na wydarzenia dziejące się w czasie rzeczywistym, a także na decyzje podejmowane przez gracza. Projekt NEO NPC powstaje we współpracy Ubisoftu z firmami takimi jak Nvidia oraz Inworld AI. Podczas wspomnianej wyżej konferencji GDC 2024, jak przekazuje Gamesindustry.biz , francuski wydawca zaprezentował trzy testowe scenariusze, które koncentrowały się na zachowaniu postaci niezależnych oraz budowaniu z nimi relacji.

Co istotne, postacie niezależne nie są losowo generowane. NEO NPC mają własny charakter, historię i cele, które uprzednio przygotował scenarzysta. Postacie nie mają zatem być „bezduszne”, a ich rolą będzie zachowywanie się w sposób, który będzie wpisywał się w ramy fabuły i narracji danej gry. Jak opisuje wspomniany wyżej portal, podczas jednego z eksperymentów, gdy gracz próbuje kwestionować proponowane przez NPC podejście do misji włamania się do budynku i odchodzi od tematu, postać niezależna kieruje z powrotem do bieżącego zadania.

To może być początek fantastycznej zmiany paradygmatu. Po raz pierwszy świat gry faktycznie słucha graczy i dynamicznie reaguje. Interakcje społeczne i umiejętności stają się częścią rozgrywki. Inteligentniejsi NPC, tacy jak nasi NEO NPC, mają potencjał, aby stać się przełomowym dodatkiem do tradycyjnych postaci niezależnych, które widzimy obecnie w grach. Zapewniają możliwość tworzenia jeszcze bardziej wciągających światów i nowych historii. – przekazuje Xavier Manzanares, dyrektor projektu.

Na ten moment NEO NPC są jedynie prototypem, a projekt został zaprezentowany na zamkniętych pokazach. Zatem zanim zobaczymy prawdziwe możliwości narzędzia w akcji, minie jeszcze zapewne całkiem sporo czasu.