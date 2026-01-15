Remake Prince of Persia: Piaski Czasu z premierą... już dziś?

Remake Prince of Persia: Piaski Czasu to temat, który ciągnie się od dawna. Gra miała ukazać się już w 2021 roku, ale do tego nie doszło. Czy zatem stanie się to...dziś?

Od pewnego czasu w sieci wrze bowiem o możliwej rychłej premierze Prince of Persia: The Sands of Time Remake. I to rychłej na tyle, że odbyć by się miała nawet w przeciągu najbliższy godzin. Remake Prince of Persia: The Sands of Time zostanie opublikowany w nadchodzących godzinach? Kolejną falę plotek i nadziei zapoczątkował użytkownik X o nicku popuniverseX. Zwrócił on uwagę, że 14 stycznia na serwer oficjalnej strony gry princeofpersiathesandsoftime.com wgrano dwa nowe pliki. Jeden z nich miał nosić wiele mówiącą nazwę “game-release-tomorrow.png”. Jeżeli więc nie byłby to trolling ze strony Ubisoftu, taki rozwój wypadków wskazywałby, że wyczekiwany remake faktycznie już za moment trafi w nasze ręce.

Niemniej to nie koniec, bo po pewnym czasie wspomniane konto zostało niespodziewanie zbanowane. Wśród społeczności szybko pojawiły się wnioski, że za banem stoi sama francuska firma. Gdyby tak było, to trudno nie odnieść wrażenia, iż wybrano najgorszy możliwy sposób na walkę z rozprzestrzenianiem się plotek i utwierdzaniem graczy w ich prawdziwości.

To kolejny rozdział historii, w której fani Księcia poszukują znaków wskazujących, iż odnowiona produkcja wreszcie ujrzy światło dzienne. Już pod koniec ubiegłego roku doszło do wycieku materiałów prezentujących fragmenty rozgrywki oraz skalę zmian, do których doszło po chłodnym przyjęciu trailera. Dodatkowo w listopadzie 2025 dziennikarze Insider Gaming zapewniali, że według ich źródeł premiera nastąpi właśnie w połowie stycznia 2026. Przypomnijmy, że losy remake’u Piasków Czasu mają niezwykle burzliwy przebieg. Projekt pierwotnie zapowiedziano w 2020 roku, celując w premierę rok później. Niemniej opublikowane wówczas materiały spotkały się z mocną krytyką graczy, co skłoniło Ubisoft do dalszych prac, a nawet restartu. W pewnym momencie nie było nawet pewności, czy Prince of Persia: The Sands of Time Remake nadal powstaje.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

