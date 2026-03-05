Matrix powinien wrócić nie tylko na dużym ekranie? Wciąż czekamy na nowe gry z serii

Tyko cztery gry w prawie trzydzieści lat, to zdecydowanie za mało.

Matrix oficjalnie wraca do kin. Niedawno scenarzysta Drew Goddard potwierdził, że pracuje nad piątą częścią Matrixa. Na premierę przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale będzie to dobra okazja, aby powstała nowa, pełnoprawna growa produkcja z serii. Na problem braku nowych gier z uniwersum Matrixa zwrócił uwagę serwis Comicbook.com, który przyznał, że od 1999 roku, czyli premiery pierwszej części serii od Wachowskich, uniwersum doczekało się tylko trzech pełnoprawnych gier i jednego dema technologicznego. Matrix – kiedy otrzymamy nową grę z serii? W ciągu niemal trzech dekad powstały zaledwie cztery oficjalne gry związane z marką Matrix. Dla wielu fanów jest to spore zaskoczenie, zwłaszcza że stylistyka serii, widowiskowa akcja i filozoficzne tło aż proszą się o rozwinięcie w interaktywnych produkcjach. Jednym z powodów tak skromnej liczby gier może być nierówna popularność filmów. Pierwsza część odniosła ogromny sukces, jednak kolejne odsłony nie zostały przyjęte już tak entuzjastycznie przez widzów i krytyków. Również najnowszy film, Matrix Zmartwychwstania, nie powtórzył finansowego triumfu pierwowzoru. Gdy kolejne kinowe odsłony nie osiągają oczekiwanych wyników, wydawcy gier często podchodzą do marki znacznie ostrożniej.

Nie oznacza to jednak, że uniwersum nie ma potencjału. Świat Matrixa rozwijał się także poza filmami, między innymi dzięki animowanej antologii The Animatrix, która pokazała wydarzenia poprzedzające wojnę ludzi z maszynami. Właśnie takie historie pokazują, jak ogromne możliwości narracyjne kryją się w tym uniwersum i jak wiele tematów mogłoby zostać rozwiniętych w grach. Pierwszą dużą produkcją była Enter the Matrix z 2003 roku. Była to przygodowa gra akcji, której wydarzenia rozgrywały się równolegle do filmu Matrix Reaktywacja. Produkcja zawierała ponad godzinę nowych materiałów filmowych, wyreżyserowanych przez same siostry Wachowskie. Mimo mieszanych ocen krytyków tytuł sprzedał się w liczbie przekraczającej 5 milionów egzemplarzy i znacząco rozszerzył fabularne tło serii. Kolejnym projektem było The Matrix Online, czyli sieciowa gra MMORPG z 2005 roku. Produkcja pozwalała graczom eksplorować świat znany z filmów i rozwijać historię po wydarzeniach z trylogii. Serwery działały jednak tylko kilka lat i zostały ostatecznie zamknięte w 2009 roku.

GramTV przedstawia:

Następnie w tym samym roku pojawiło się The Matrix: Path of Neo, w którym gracze wcielali się w tytułowego bohatera i odtwarzali wydarzenia z pierwszych trzech filmów. Gra nie zdobyła szczególnie wysokich ocen, ale dla wielu fanów pozostaje ciekawą próbą interaktywnego przedstawienia historii Neo. Najświeższym projektem jest The Matrix Awakens z 2021 roku. Nie była to jednak pełnoprawna gra, lecz technologiczne demo przygotowane w oparciu o silnik Unreal Engine 5. Projekt powstał jako element promocji filmu Matrix Zmartwychwstanie i prezentował możliwości nowej generacji technologii. Na tym lista oficjalnych gier z tego uniwersum się kończy. Dla wielu fanów jest to sytuacja trudna do zrozumienia, szczególnie że świat Matrixa oferuje ogromną liczbę niewykorzystanych historii. W grach można byłoby przedstawić wydarzenia sprzed narodzin Neo, historię wcześniejszych anomalii w systemie czy losy zupełnie nowych bohaterów. Jeżeli Matrix 5 okaże się kinowym sukcesem, drzwi do nowych growych adaptacji powinny stanąć otworem. Przed filmem ciąży więc wielka odpowiedzialność, aby na nowo wskrzesić całą markę, nie tylko tę na dużym ekranie, ale również pozwolić rozwinąć się temu uniwersum na inne media, w tym również serialowe, komiksowe, czy właśnie growe.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.