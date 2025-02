Ubisoft reaguje na przedwczesne wycieki Assassin’s Creed Shadows. Jest komentarz studia

Ubisoft potwierdził, że znaczna liczba graczy uzyskała dostęp do Assassin’s Creed Shadows prawie miesiąc przed premierą. Wcześniejsze doniesienia o wycieku gry okazały się faktem. Wydawca zastrzega jednak, że materiały publikowane w sieci „nie odzwierciedlają ostatecznej jakości gry” i podkreślił, że w dniu premiery pojawi się stosowna łatka. „Jesteśmy świadomi, że gracze uzyskali dostęp do Assassin’s Creed Shadows przed oficjalną premierą” — poinformował Ubisoft w oświadczeniu. „Zespół programistów nadal pracuje nad łatkami, aby przygotować doświadczenie do premiery.”

Ubisoft reaguje na przedwczesne wycieki Assassin’s Creed Shadows

We wtorek pojawiły się doniesienia o sprzedaży wielu kopii gry na stronach aukcyjnych, co umożliwiło graczom wcześniejszy dostęp do tytułu. W sieci zaczęły pojawiać się liczne transmisje na żywo, prezentujące rozgrywkę. Skorzystał na tym m.in. youtuber The Hidden One. Ubisoft określił przecieki jako „niefortunne” i zaapelował do społeczności o unikanie spoilerów.