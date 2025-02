Assassin’s Creed Shadows wyciekło przed premierą? W sieci mogą pojawić się spoilery

Nadchodząca gra Assassin’s Creed Shadows trafiła chyba w niepowołane ręce. Innymi słowy – wyciekła jeszcze przed oficjalną premierą. Według informacji krążących w sieci niektórzy użytkownicy PlayStation Store mogli pobrać pełną wersję gry wcześniej z powodu błędu platformy. Informacja ta znajduje potwierdzenie chociażby subreddicie Gaming Leaks and Rumours, gdzie pojawił się temat o przedwcześnie sprzedanych fizycznych egzemplarzach gry. Nie jest to potwierdzona informacja, ale pewien youtuber zdaje się ją potwierdzać.

Assassin’s Creed Shadows wyciekło przed premierą?

Głównym źródłem przecieku jest youtuber grający w Assasyny, The Hidden One, który twierdzi, że zna osobę mającą dostęp do Assassin’s Creed Shadows na PS5. Co ciekawe, gracz wspomniał również o powrocie anomalii Animusa – “znajdźki”, która była obecna w innych grach serii. Istnienie tego elementy w Shadows Ubisoft wcześniej nie potwierdził. „Na filmie, który pokazał mi znajomy, gracz napotyka coś Animusa w świecie” – relacjonował. Według przecieku pojawia się komunikat: „Systemy Animusa naruszone. Ustabilizuj anomalie i zdobądź fragmenty danych, aby rozwinąć swój aktywny wątek”, a następnie gracz zostaje poproszony o otwarcie menu Animusa za pomocą touchpada.