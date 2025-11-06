Ubisoft prezentuje nowości w Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory. Zobaczcie gameplaye

Na początku października Ubisoft zapowiedział darmowe DLC do Assassin’s Creed Mirage. Bezpłatne rozszerzenie ma zadebiutować 18 listopada, dostarczając społeczności ponad sześć godzin całkowicie nowej zawartości fabularnej. Teraz poznaliśmy więcej szczegółów, a także otrzymaliśmy nagrania przedstawiające nadchodzące zmiany i nowości.

Ubisoft ujawnia gameplaye z darmowego DLC do Assassin’s Creed Mirage

Równolegle z rozszerzeniem, zespół udostępni bezpłatną aktualizację, która wprowadza szereg modyfikacji do mechanik rozgrywki. Usprawnienia te znajdą zastosowanie zarówno w podstawowej wersji gry, jak i w nowym dodatku. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie możliwości wielokrotnego powtarzania misji. Każde powtórzone zadanie zaoferuje unikalne wyzwania, mające skłaniać graczy do eksperymentowania z nowymi i bardziej kreatywnymi stylami gry.