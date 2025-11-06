Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft prezentuje nowości w Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory. Zobaczcie gameplaye

Patrycja Pietrowska
2025/11/06 11:00
0
0

Ubisoft pokazał nowe nagrania i zdradził szczegóły.

Na początku października Ubisoft zapowiedział darmowe DLC do Assassin’s Creed Mirage. Bezpłatne rozszerzenie ma zadebiutować 18 listopada, dostarczając społeczności ponad sześć godzin całkowicie nowej zawartości fabularnej. Teraz poznaliśmy więcej szczegółów, a także otrzymaliśmy nagrania przedstawiające nadchodzące zmiany i nowości.

Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory

Ubisoft ujawnia gameplaye z darmowego DLC do Assassin’s Creed Mirage

Równolegle z rozszerzeniem, zespół udostępni bezpłatną aktualizację, która wprowadza szereg modyfikacji do mechanik rozgrywki. Usprawnienia te znajdą zastosowanie zarówno w podstawowej wersji gry, jak i w nowym dodatku. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie możliwości wielokrotnego powtarzania misji. Każde powtórzone zadanie zaoferuje unikalne wyzwania, mające skłaniać graczy do eksperymentowania z nowymi i bardziej kreatywnymi stylami gry.

GramTV przedstawia:

Poważne zmiany dotknęły również system parkouru. Deweloperzy wprowadzili nowe mechaniki, które są opcjonalne i pozwalają na większą kreatywność w ruchu. Najważniejsza z nich to free jump, który umożliwia manualne wykonanie skoku. Zmodyfikowano także sposób wykonywania odskoków w tył i na boki.

W drzewku umiejętności Basima pojawiła się nowa zdolność o nazwie Engineer 2. Ponadto do każdego narzędzia wprowadzono nową modyfikację 3. poziomu:

  • Noże do rzucania – stają się wybuchowe.
  • Bomba dymna – zmienia się w bombę żrącą, która rozpuszcza ciała martwych wrogów, nie pozostawiając po nich śladu.
  • Dmuchawka – może teraz przebijać nawet najmocniej opancerzonych przeciwników.
  • Wabik dźwiękowy – potrafi uśpić wrogów znajdujących się w strefie jego działania.
  • Pułapka – powoduje, że przeciwnicy złapani w jej zasięg wpadają w szał i atakują swoich towarzyszy.
Wprowadzenie dwóch dodatkowych poziomów trudności zwiększyło łączną liczbę predefiniowanych opcji do pięciu:
  • Apprentice – najłatwiejszy poziom trudności
  • Assassin – standardowy poziom trudności
  • Hardened Assassin (nowość) – taki sam jak Assassin, lecz przeciwnicy mają wyższą obronę
  • Master Assassin – wysoki poziom trudności
  • Ultimate Assassin (nowość) – najtrudniejszy poziom gry
Dostępny jest także tryb permadeath, w którym pojedyncza śmierć kończy grę i wymusza ponowne rozpoczęcie. Na koniec przypominamy, że Assassin’s Creed Mirage zadebiutował 5 października 2023 roku. DLC zatytułowane Valley of Memory ukaże się natomiast 18 listopada 2025 roku.
Źródło:https://www.ubisoft.com/pl-pl/game/assassins-creed/news/62bserGVoUbHQPrsGCasOU/assassins-creed-mirage-new-gameplay-features-and-valley-of-memory-expansion

Tagi:

News
Ubisoft
DLC
aktualizacja
dodatek
rozszerzenie
Assassin's Creed
parkour
nowa zawartość
nowości
Assassin's Creed: Mirage
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112