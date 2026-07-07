Far Cry 7 z kolejnymi szczegółami. Nadchodzi największa rewolucja w serii

Poznaliśmy nowe informacje o następnej odsłonie popularnej serii od Ubisoftu.

Wygląda na to, że Ubisoft może szykować dla fanów Far Cry coś znacznie odważniejszego niż kolejną klasyczną odsłonę z przejmowaniem posterunków i eliminowaniem charyzmatycznego antagonisty. Według nowych, nieoficjalnych informacji Far Cry 7 ma postawić na znacznie większe napięcie, elementy survivalu oraz strukturę rozgrywki opartą na zbieraniu zasobów i ewakuacji z niebezpiecznego terenu. Far Cry 7 – w grze znajdzie się mechanika niszczenia broni Najważniejszą nowością ma być pętla rozgrywki określana jako PvEvP, w której gracze mierzą się nie tylko z przeciwnikami sterowanymi przez sztuczną inteligencję, ale również z innymi uczestnikami zabawy. Całość ma opierać się na przeszukiwaniu lokacji, zdobywaniu cennych przedmiotów, walce o przetrwanie oraz bezpiecznym wydostaniu się z obszaru działań. Brzmi to jak duże odejście od dotychczasowej formuły Far Cry, choć na razie należy traktować te doniesienia jako plotkę.

Według przecieku w centrum historii znajdzie się organizacja Sons of Truth. To właśnie z nią ma być związany główny konflikt, a jednym z najważniejszych celów gracza będzie uratowanie maksymalnie sześciu członków rodziny. Co istotne, wcześniejsze nieoficjalne doniesienia również wspominały o rodzinie porwanej przez tę grupę, a także o nieliniowej strukturze kampanii. Do gry podobno wciąż ma trafić limit czasu. Według aktualnych informacji mowa o maksymalnie 72 godzinach, które wyznaczą tempo działań i wymuszą podejmowanie trudnych decyzji. To element, który może mocno podzielić społeczność, gdyż Far Cry od lat kojarzy się z niespieszną eksploracją, chaosem w otwartym świecie i swobodnym odkrywaniem kolejnych aktywności. Czas może więc wprowadzić napięcie i trochę świeżości, ale jednocześnie ograniczyć tę część zabawy, którą wielu graczy ceniło najbardziej. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Na mapie mają pojawić się także kryjówki pełniące funkcję bezpiecznych punktów. Można zakładać, że to właśnie tam gracz będzie przygotowywał się do kolejnych wypraw, zarządzał zdobytym wyposażeniem i odpoczywał przed następnym ryzykownym wypadem. W przecieku pojawia się również system wytrzymałości broni, co sugeruje, że arsenał nie zawsze będzie niezawodny, a każda dłuższa ekspedycja może wymagać lepszego planowania. Nie zabraknie również dzikiej przyrody, która od dawna jest jednym ze znaków rozpoznawczych serii. W Far Cry 7 mają pojawić się między innymi niedźwiedzie grizzly, wilki, lisy i jelenie. Oznacza to, że świat gry ponownie może być niebezpieczny nie tylko z powodu uzbrojonych przeciwników, ale również przez agresywne zwierzęta oraz nieprzewidywalne sytuacje wynikające z eksploracji. Jeśli te informacje się potwierdzą, Far Cry 7 może okazać się jedną z najbardziej ryzykownych odsłon w historii marki. Połączenie survivalu, mechaniki ewakuacji, rywalizacji PvEvP, limitu czasu oraz wątku ratunkowego brzmi jak próba przebudowania serii od podstaw. Na oficjalne szczegóły trzeba jednak poczekać, gdyż Ubisoft nie zapowiedział jeszcze oficjalnie swojej gry.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.