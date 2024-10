Rayman Remake powstaje. Ubisoft pracuje również nad nowym Ghost Recon

Wczoraj pojawiły się informacje, że zespół Ubisoftu, który odpowiadał za Prince of Persia: The Lost Crown został rozwiązany, a deweloperzy odesłani do prac nad innymi projektami. Z tego powodu drugie DLC do wspomnianej platformówki z Księciem Persji nie powstanie, a fani nie mają również co liczyć na kontynuację. Ale jest również dobra wiadomość z obozu francuskiego studia. Jak podał serwis Insider Gaming obecnie w Ubisofcie trwają pracę nad dwoma nieogłoszonymi jeszcze projektami, a są nimi Rayman Remake oraz nowa część Ghost Recon.

Ubisoft pracuje nad Rayman Remake i nowym Ghost Recon

Twórcy Prince of Persia: The Lost Crown zostali rozdzieleni do zadań nad trzema grami, które obecnie powstają w Ubisofcie. Pierwszym z nich jest Beyond Good & Evil 2, nad którym prace nadal trwają. Kolejnym jest nieogłoszony jeszcze Project Ovr, który ma być nową odsłoną serii Ghost Recon. Ostatnią produkcją jest Project Steambot, czyli remake pierwszej części Raymana, za który odpowiada Ubisoft Milan.