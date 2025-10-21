Ubisoft odświeża Avatar: Frontiers of Pandora – nowa perspektywa zmienia wszystko

Grudzień zapowiada się ekscytująco dla fanów uniwersum Avatar. Już 5 grudnia Ubisoft udostępni dużą aktualizację do Avatar: Frontiers of Pandora, wprowadzającą widok z trzeciej osoby (TPP), który całkowicie odmienia doświadczenie gry. Dzięki niemu gracze mogą po raz pierwszy zobaczyć swojego Na’vi w pełnej krasie i jeszcze mocniej wczuć się w świat stworzony przez Jamesa Camerona.

Avatar: Frontiers of Pandora – tryb TPP zmienia rozgrywkę

Najważniejszą nowością aktualizacji jest możliwość obserwowania Na’vi z perspektywy TPP. Zmiana kamery sprawia, że eksploracja Pandory i walka stają się bardziej widowiskowe i dynamiczne. Studio wprowadziło również poprawki wizualne, ulepszenia interfejsu oraz modyfikacje systemu walki, co przekłada się na płynniejszą i bardziej satysfakcjonującą rozgrywkę.