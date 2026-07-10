To był jeden z największych hitów familijnych lat 90. Warner Bros. szykuje remake

Hollywood sięga po kolejny kultowy tytuł. Studio zapowiedziało nowe podejście do historii chłopca i uwięzionej orki.

Moda na odświeżanie klasycznych filmów nie zwalnia. Teraz przyszła pora na Uwolnić orkę. Warner Bros. oficjalnie rozpoczęło prace nad nową wersją familijnego hitu z 1993 roku. Dla wielu widzów właśnie to widowisko pozostaje jedną z najbardziej pamiętnych produkcji dzieciństwa. Uwolnić orkę – powstanie remake, a właściwie “nowe wyobrażenie” Znane są pierwsze szczegóły produkcji. Za projekt odpowiada Warner Bros. we współpracy z należącym do braci Russo studiem AGBO. Scenariusz przygotowują Mary-Margaret Kunze oraz Jade Halley Bartlett.

Co ciekawe, twórcy nie określają filmu mianem remake'u. Zamiast tego używają coraz częściej spotykanego w Hollywood określenia "reimagining", czyli nowej interpretacji znanej historii. Na razie nie ujawniono jednak szczegółów fabuły ani informacji o obsadzie.

GramTV przedstawia:

Oryginalny film z 1993 roku opowiadał historię osamotnionego chłopca Jessego, który nawiązywał niezwykłą więź z przetrzymywaną w oceanarium orką Willym. Produkcja szybko zdobyła ogromną popularność i doczekała się kilku kontynuacji, a jedną z jej wizytówek stała się piosenka Will You Be There wykonywana przez Michaela Jacksona. Zapowiedź nowej wersji wpisuje się w trwający od kilku lat trend odświeżania klasycznych marek. W ostatnich latach Hollywood coraz częściej wraca do znanych tytułów, próbując przedstawić je nowemu pokoleniu widzów. Jednocześnie kolejne tego typu ogłoszenia regularnie wywołują dyskusję o rosnącej liczbie remake'ów i coraz mniejszej liczbie wysokobudżetowych, oryginalnych produkcji. Na ten moment Warner Bros. nie podało planowanej daty premiery nowego Uwolnić orkę. Fakt rozpoczęcia prac pokazuje jednak, że studio nie zawaha się tchnąć nowe życie w kolejną kultową markę z lat 90.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









