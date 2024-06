Ubisoft nie składa broni. Drugi sezon Skull and Bones wprowadza kolejne nowości

Czerwcowe Ubisoft Forward przyniosło sporo nowych wieści związanych z grami francuskiej firmy. Poznaliśmy między innymi datę premiery dodatku do Avatar: Frontiers of Pandora , a także otrzymaliśmy szczegóły związane z pierwszym sezonem darmowej strzelanki XDefiant . Podczas wydarzenia pojawiły się również informacje dotyczące Skull and Bones, w tym nowości, które są już dostępne dla posiadaczy gry. Choć gra spotkała się z mieszanym odbiorem , Ubisoft nie zamierza składać broni.

Wystartował drugi sezon Skull and Bones

W lutym ruszył pierwszy sezon rozgrywek w Skull and Bones. Gracze otrzymali wówczas możliwość zmierzenia się z nikczemnym kapitanem Philippe La Peste i jego legendarnym pirackim statkiem, a także dostali nowe wydarzenia oraz wyzwania. Teraz Ubisoft przygotował kolejne atrakcje, które są już dostępne w ramach drugiego sezonu zatytułowanego Chorus of Havos.

Drugi sezon Skull and Bones wprowadza nowy wątek narracyjny skupiony wokół morskich magnatów, Bliźniaków Hubac. Ponadto pojawi się The Brig – szybki i zwrotny statek, który sprawdzi się zarówno w bitwach, jak i w przemycie. Gracze stawią również czoła nowemu zagrożeniu w postaci zajadłego Megalodona, a także będą mogli wziąć udział w ograniczonym czasowo wydarzeniu Summer Fiesta. Do Skull and Bones trafią także wyścigi Dragon’s Regatta.

Twórcy zapewnili, że do gry zaimplementowano kolejne funkcje, w tym zarządzanie flotą. Ponadto Skull and Bones oferuje teraz nowe tryby rozgrywki jednoosobowej oraz PvE, a także ulepszenia statków. Deweloperzy zdradzili również, że 3 sezon rozgrywek, Into the Dragon’s Wake, wprowadzi między innymi tajemniczą magnatkę i legendarnego potwora morskiego – skrzydlatego smoka wybudzonego z wielowiekowej drzemki.