W Skull and Bones wkrótce rusza 1. sezon rozgrywek. Ubisoft zapowiada nową zawartość

Ubisoft prezentuje plan rozwoju Skull and Bones na 2024 rok.

Skull and Bones spotkało się z mieszanym odbiorem wśród krytyków. Po premierze produkcji odnotowano także większe zainteresowanie inną grą o piratach od Ubisoftu, Assassin’s Creed Black Flag. Firma nie zwalnia jednak tempa i podzieliła się właśnie swoimi planami na rozwój najnowszego tytułu na 2024 rok. Wraz z grafiką prezentująca zmierzającą do Skull and Bones zawartość, pojawił się także zwiastun pierwszego sezonu rozgrywek.

Skull and Bones – Ubisoft prezentuje plany rozwoju gry na aktualny rok

Gracze mają otrzymać nowe wydarzenia, legendarnych rywali i kolejne wyzwania. Spodziewać można się również większej liczby statków czy broni. Nowe elementy rozgrywki mają być dostępne za darmo, poza przedmiotami kosmetycznymi, które będą miały jedynie dekoracyjny charakter. Jak informuje na oficjalnej stronie Ubisoft, każdy z czterech zapowiedzianych sezonów ma trwać 12 tygodni.

W ramach pierwszego sezonu gracze będą mogli zmierzyć się z nikczemnym kapitanem Philippe La Peste i jego legendarnym pirackim statkiem. Dodatkowo pojawi się nowy potwór morski do pokonania – tylozaur. Zainteresowani mogą także nabyć płatną przepustkę sezonową, która pozwoli odblokować złoto i różne elementy kosmetyczne. Warto wspomnieć, że postępy będą przenoszone między sezonami.