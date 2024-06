Avatar: Frontiers of Pandora – wiemy, kiedy zadebiutuje dodatek Łamacze Niebios

Zgodnie z przekazanymi informacjami dodatek Łamacze Niebios do Avatar: Frontiers of Pandora zadebiutuje już 16 lipca 2024 roku. Wspomniane DLC będzie pierwszym z dwóch zapowiedzianych pakietów fabularnych dostępnych w ramach przepustki sezonowej. Drugie rozszerzenie – zatytułowane Tajemnice Gór Iglicowych – ma ukazać się jesienią 2024 roku.

Tajemniczy cień unosi się na niebie, zagrażając klanom Na'vi poniżej, które świętują na swoim wielkim festiwalu gier. Zmierz się z RDA i chroń jedność klanów – informuje opis pierwszego dodatku fabularnego do gry Avatar: Frontiers of Pandora.

Na koniec przypomnijmy, że Avatar: Frontiers of Pandora dostępne jest tylko na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Avatar: Frontiers of Pandora. Coś więcej niż klon Far Cry’a.