Ubisoft+ trafi w końcu na konsole Xbox? Nowa poszlaka w sklepie Microsoftu

Minął już rok od momentu, w którym Ubisoft oraz Microsoft zapowiedzieli, że Ubisoft+ pojawi się „wkrótce” na konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Do tej pory nie otrzymaliśmy jednak żadnych konkretów dotyczących premiery abonamentu francuskiej firmy na wspomnianych platformach. Pod koniec sierpnia w bazie danych Microsoftu odnaleziono jedynie logo usługi. Tymczasem w cyfrowym sklepie amerykańskiej firmy pojawiły się kolejne poszlaki.

Nowe oznaczenia w Microsoft Store sugerują nadchodzącą premierę Ubisoft+ na konsolach Xbox

Jak zauważa branżowy analityk posługujący się pseudonimem „MauroNL”, na stronie Microsoft Store wybrane produkcje Ubisoftu, takie jak Far Cry 6, Watch Dogs: Legion czy Assassin’s Creed Valhalla, zostały oznaczone jako „darmowe”, co może sugerować, że Ubisoft szykuje się do uruchomienia usługi Ubisoft+ na konsolach Xbox One i Xbox Series X/S.



Zarówno francuska firma, jak i Microsoft nie odnieśli się do zaistniałej sytuacji. Niewykluczone jednak, że jeszcze w tym miesiącu Ubisoft oraz gigant z Redmond podzielą się nowymi informacjami na temat debiutu Ubisoft+ na konsolach Xbox. Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak wypatrywać oficjalnych komunikatów.



Na koniec przypomnijmy, że Ubisoft+ dostępny jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Standardowy miesięczny koszt subskrypcji wynosi 59,90 PLN. Cena abonamentu na konsolach Xbox wciąż nie jest znana, ale prawdopodobnie będzie zbliżona do kwoty, którą muszą płacić gracze pecetowi. Warto również podkreślić, że usługa francuskiej firmy – w przeciwieństwie do EA Play – nie będzie częścią Xbox Game Pass Ultimate, a zupełnie osobną subskrypcją.

Wczytywanie ramki mediów.