Elon Musk przegrał gigantyczny proces przeciwko OpenAI. Twierdził, że firma chciała głównie zarabiać pieniądze… bez niego

Ława przysięgłych jednogłośnie odrzuciła pozew właściciela X i Tesli przeciwko OpenAI oraz Samowi Altmanowi. Musk jednak nie zamierza odpuszczać.

Elon Musk poniósł poważną porażkę w głośnym sporze z OpenAI. Federalna ława przysięgłych w Oakland jednogłośnie odrzuciła jego pozew przeciwko firmie oraz jej szefom — Samowi Altmanowi i Gregowi Brockmanowi. Elon Musk przegrywa w procesie z OpenAI Musk oskarżał OpenAI o porzucenie pierwotnej misji organizacji non-profit i przekształcenie projektu stworzonego „dla dobra ludzkości” w firmę nastawioną przede wszystkim na zysk oraz współpracę z Microsoft. Pozew był gigantyczny. Miliarder domagał się aż 150 miliardów dolarów odszkodowania, usunięcia Sama Altmana z zarządu OpenAI oraz cofnięcia transformacji firmy w podmiot komercyjny.

Sąd nie rozstrzygnął jednak, czy Musk miał rację w swoich zarzutach. Ława przysięgłych uznała, że sprawa została złożona po prostu zbyt późno. Według decyzji sądu Musk wiedział o zmianach w strukturze OpenAI już w 2021 roku, a pozew wniósł dopiero w 2024 roku. Tym samym przekroczony został trzyletni termin przewidziany dla tego typu roszczeń. Musk natychmiast zapowiedział apelację i ostro skrytykował wyrok. Sędzia i ława przysięgłych nigdy tak naprawdę nie ocenili meritum sprawy, a jedynie techniczny problem związany z kalendarzem. Miliarder nie gryzł się też w język wobec kierownictwa OpenAI. Nie ma żadnych wątpliwości dla kogokolwiek, kto dokładnie śledził tę sprawę, że Altman i Brockman wzbogacili się poprzez kradzież organizacji charytatywnej. Jedynym pytaniem pozostaje: kiedy dokładnie to zrobili? Musk zapowiedział również skierowanie sprawy do sądu apelacyjnego. Stworzenie precedensu pozwalającego plądrować organizacje charytatywne byłoby niezwykle destrukcyjne dla działalności dobroczynnej w Ameryce. OpenAI powstało po to, by służyć całej ludzkości.

Przypomnijmy, że Musk był jednym z pierwszych finansowych współtwórców OpenAI. Opuścił jednak zarząd organizacji w 2018 roku. Kilka lat później uruchomił własną firmę zajmującą się sztuczną inteligencją — xAI. Prawnicy OpenAI od początku twierdzili, że cały proces wynika bardziej z urażonej ambicji niż realnych naruszeń prawa. Główny adwokat firmy William Savitt stwierdził podczas rozprawy: Jesteśmy tutaj dlatego, że Musk nie dostał tego, czego chciał w OpenAI. Moi klienci mieli czelność odnieść sukces bez niego. Do sprawy odniosło się również Microsoft, który od lat blisko współpracuje z OpenAI. Fakty i chronologia wydarzeń w tej sprawie od dawna były jasne i z zadowoleniem przyjmujemy decyzję ławy przysięgłych o oddaleniu roszczeń jako spóźnionych. Spór Muska z OpenAI pozostaje jednym z najgłośniejszych konfliktów w całej branży sztucznej inteligencji. I wszystko wskazuje na to, że to jeszcze zdecydowanie nie koniec tej historii.

