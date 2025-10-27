Ubisoft ma powody do zmartwień. Wynik Assassin’s Creed Shadows przebity - i to w znacznie mniejszym czasie

Ghost of Yōtei od studia Sucker Punch nie zwalnia tempa. Według danych Alinea Analytics, gra dostępna wyłącznie na PS5 sprzedała się w liczbie 2,5 mln egzemplarzy w mniej niż dwa tygodnie. Dla porównania – Assassin’s Creed Shadows od Ubisoftu osiągnęło 2,4 mln kopii przez siedem miesięcy.

Ghost of Yōtei – sukces na miarę Ghost of Tsushima

Analitycy zwracają uwagę, że na wynik Ghost of Yōtei ogromny wpływ miała popularność poprzednika – Ghost of Tsushima. Fani marki i miłośnicy gier na PlayStation chętnie sięgnęli po nową produkcję. Alinea Analytics zauważa również, że społeczność graczy PS5 chętniej wybiera tytuły wewnętrznych studiów Sony niż gry zewnętrznych wydawców, takich jak Ubisoft.