Assassin's Creed: Heredis zapowiedziane. Ubisoft wchodzi ze swoją serią w nowe medium

Premiera Assassin’s Creed: Heredis odbędzie się 3 grudnia 2026 roku w Théâtre Maisonneuve przy Place des Arts w Montrealu. Wydarzenie ma rozpocząć światowe tournée. Kolejnym przystankiem będzie Casino de Paris, gdzie przedstawienie zadebiutuje 21 stycznia 2027 roku. Na ten moment nie ujawniono kolejnych lokalizacji. Nie wiadomo więc, czy widowisko trafi również do Polski.

Uniwersum Assassin’s Creed wkrótce rozszerzy się o zupełnie nowy projekt, ale tym razem nie chodzi o grę, film ani serial. Ubisoft oficjalnie zapowiedział Assassin’s Creed: Heredis, czyli spektakularne widowisko sceniczne osadzone w świecie popularnej serii. Produkcja połączy teatr, akrobatykę, parkour i choreografię walk, zabierając widzów w podróż przez różne epoki historyczne.

Za reżyserię odpowiada Sébastien Soldevila, współtwórca takich projektów jak Pub Royal, Séquence 8 czy ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Soczi. Widowisko powstaje we współpracy Ubisoftu z montrealskim kolektywem artystycznym The 7 Fingers. W projekt zaangażowano także La Tribu, Behaviour Interactive, znane między innymi z Dead by Daylight, oraz Décibels Productions.

Organizatorzy opisują Heredis jako dynamiczne, dwugodzinne widowisko wykorzystujące akrobatykę, miejski parkour, choreografię walk oraz rozbudowane, immersyjne efekty wizualne. Całość ma przenosić widzów pomiędzy różnymi okresami historycznymi, co od lat pozostaje jednym z fundamentów marki Assassin’s Creed.

Historia skupi się na młodym mężczyźnie poszukującym swojego zaginionego ojca. W pewnym momencie bohater otrzymuje tajemniczy list prowadzący go do programu HEREDIS. To właśnie wtedy rozpocznie się jego podróż przez kolejne stulecia.

Twórcy podkreślają, że znajomość serii Assassin’s Creed nie będzie wymagana do śledzenia fabuły spektaklu, choć fani marki mają znaleźć w nim liczne odniesienia do znanych odsłon cyklu.