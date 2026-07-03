Assassin’s Creed Black Flag Resynced – kiedy premiera? Ubisoft dzieli się szczegółami

Ubisoft ujawnia dokładną godzinę premiery Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Zgodnie z zapowiedziami remake czwartej odsłony serii Assassin’s Creed zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Okazuje się, że część graczy z Polski będzie mogła zarwać nockę przy wspomnianej produkcji. W naszym kraju oficjalna premiera Assassin’s Creed Black Flag Resynced konsolowej wersji odbędzie się 9 lipca 2026 roku o 00:00.
Nieco później, bo o 16:00 czasu polskiego – gra będzie natomiast dostępna na platformach Steam, Epic Games Store i Ubisoft Connect. Warto również dodać, że użytkownicy konsol Xbox Series X/S mogą już pobierać pliki niezbędne do uruchomienia produkcji. Na PlayStation 5 i PC preload Assassin’s Creed: Black Flag Resynced ruszy natomiast dopiero 7 lipca 2026 roku, a więc dwa dni przed premierą.
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