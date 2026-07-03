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Assassin’s Creed Black Flag Resynced – kiedy premiera? Ubisoft dzieli się szczegółami

Mikołaj Ciesielski
2026/07/03 16:55
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Francuska firma ujawniła, kiedy dokładnie gracze z całego świata będą mogli zagrać w remake czwartej odsłony serii Assassin’s Creed.

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy gameplay z Assassin’s Creed Black Flag Resynced prezentujący odświeżoną Hawanę. Teraz przyszedł czas na kolejne warte uwagi informacje na temat wspomnianej produkcji. Ubisoft ujawnił bowiem, kiedy dokładnie gracze z całego świata będą mogli ponownie wcielić się w Edwarda Kenwaya.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Ubisoft ujawnia dokładną godzinę premiery Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Zgodnie z zapowiedziami remake czwartej odsłony serii Assassin’s Creed zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Okazuje się, że część graczy z Polski będzie mogła zarwać nockę przy wspomnianej produkcji. W naszym kraju oficjalna premiera Assassin’s Creed Black Flag Resynced konsolowej wersji odbędzie się 9 lipca 2026 roku o 00:00.

Nieco później, bo o 16:00 czasu polskiego – gra będzie natomiast dostępna na platformach Steam, Epic Games Store i Ubisoft Connect. Warto również dodać, że użytkownicy konsol Xbox Series X/S mogą już pobierać pliki niezbędne do uruchomienia produkcji. Na PlayStation 5 i PC preload Assassin’s Creed: Black Flag Resynced ruszy natomiast dopiero 7 lipca 2026 roku, a więc dwa dni przed premierą.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Assassin’s Creed: Black Flag Resynced zaoferuje „oszałamiającą grafikę, usprawnionę rozgrywkę i nowe treści”. Zainteresowanych zachęcamy również do sprawdzenia swojej wiedzy na temat oryginalnej wersji wspomnianej produkcji: Jak dobrze pamiętasz Assassin's Creed IV: Black Flag? Sprawdź się przed premierą remake'u.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamingbolt.com/assassins-creed-black-flag-resynced-global-release-timings-revealed-preloading-live-on-xbox

Tagi:

News
Ubisoft
gra akcji
premiera
Assassin's Creed IV: Black Flag
remake
TPP
otwarty świat
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Assassin's Creed Black Flag Resynced
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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