Assassin’s Creed Black Flag Resynced – kiedy premiera? Ubisoft dzieli się szczegółami

Francuska firma ujawniła, kiedy dokładnie gracze z całego świata będą mogli zagrać w remake czwartej odsłony serii Assassin’s Creed.

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy gameplay z Assassin’s Creed Black Flag Resynced prezentujący odświeżoną Hawanę. Teraz przyszedł czas na kolejne warte uwagi informacje na temat wspomnianej produkcji. Ubisoft ujawnił bowiem, kiedy dokładnie gracze z całego świata będą mogli ponownie wcielić się w Edwarda Kenwaya.

Ubisoft ujawnia dokładną godzinę premiery Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Zgodnie z zapowiedziami remake czwartej odsłony serii Assassin’s Creed zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Okazuje się, że część graczy z Polski będzie mogła zarwać nockę przy wspomnianej produkcji. W naszym kraju oficjalna premiera Assassin’s Creed Black Flag Resynced konsolowej wersji odbędzie się 9 lipca 2026 roku o 00:00.