Persona 4 Revival nie bez powodu zachwyca wysokiej jakości przerywnikami filmowymi

Na Xbox Games Showcase 2026 ujawniono datę premiery Persona 4 Revival. Wówczas mieliśmy również okazję zobaczyć nowy zwiastun, w którym pojawiło się kilka ujęć z wysokiej jakości przerywników filmowych. Okazuje się, że animowane scenki w nadchodzącym remake’u Persona 4 nie bez powodu prezentują się tak dobrze.

Persona 4 Revival zachwyci fanów anime. Za animowane scenki przerywnikowe odpowiada znane studio

Atlus ujawnił, że za animowane przerywniki filmowe w Persona 4 Revival zostały stworzone przez MAPPA, czyli popularne japońskie studio animacji. Wspomniana ekipa ma na swoim koncie m.in. takie produkcje jak Jujutsu Kaisen, drugi sezon Vinland Saga czy Attack on Titan: The Final Season. Wiadomość ta z pewnością ucieszy fanów serii Persona i miłośników anime.