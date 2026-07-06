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Persona 4 Revival nie bez powodu zachwyca wysokiej jakości przerywnikami filmowymi

Mikołaj Ciesielski
2026/07/06 17:45
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Atlus ujawnił, kto jest odpowiedzialny za animowane scenki przerywnikowe.

Na Xbox Games Showcase 2026 ujawniono datę premiery Persona 4 Revival. Wówczas mieliśmy również okazję zobaczyć nowy zwiastun, w którym pojawiło się kilka ujęć z wysokiej jakości przerywników filmowych. Okazuje się, że animowane scenki w nadchodzącym remake’u Persona 4 nie bez powodu prezentują się tak dobrze.

Persona 4 Revival
Persona 4 Revival

Persona 4 Revival zachwyci fanów anime. Za animowane scenki przerywnikowe odpowiada znane studio

Atlus ujawnił, że za animowane przerywniki filmowe w Persona 4 Revival zostały stworzone przez MAPPA, czyli popularne japońskie studio animacji. Wspomniana ekipa ma na swoim koncie m.in. takie produkcje jak Jujutsu Kaisen, drugi sezon Vinland Saga czy Attack on Titan: The Final Season. Wiadomość ta z pewnością ucieszy fanów serii Persona i miłośników anime.

Oglądaj przepięknie zaktualizowane scenki anime i 3D, a także nawiązuj więzi z zapadającymi w pamięć postaciami. Każda bliska relacja wpływa na twoją podróż i kształtuje historię. Poznaj ponownie wspaniałą przygodę w świecie Persony z odnowioną grafiką, poprawioną rozgrywką, zmodernizowanym stylem oraz nowymi usprawnieniami, które ożywiają tę klasyczną grę w zupełnie nowy sposób – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Persona 4 Revival ma zadebiutować na rynku 18 lutego 2027 roku. Gra będzie dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja w dniu swojej premiery trafi również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/07/theres-a-reason-persona-4-revivals-animated-cutscenes-look-so-good

Tagi:

News
Atlus
remake
jRPG
anime
przerywniki filmowe
animacja
Persona 4
MAPPA
Persona 4 Revival
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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