U2 z niespodziewanym wydawnictwem. Zespół wydał nową EP-kę zatytułowaną Easter Lily

Zespół U2 niespodziewanie wydał sześć nowych utworów.
Sześć nowych utworów ukazało się w Wielki Piątek i stanowią one kontynuację wcześniejszego mini-albumu Days Of Ash, który miał premierę w Środę Popielcową, 18 lutego. Nowy materiał znacząco różni się od poprzednika. O ile Days Of Ash określano jako politycznie zaangażowany i pełen buntu album, tak Easter Lily to zbiór bardziej refleksyjnych, intymnych kompozycji. Utwory eksplorują tematy przyjaźni, straty, nadziei oraz przede wszystkim odnowy.
Podobnie jak poprzednie wydawnictwo, EP-ce towarzyszy cyfrowe wydanie e-zinu Propaganda, oficjalnego fanzinu zespołu. Publikacja zawiera teksty wszystkich piosenek, materiały od członków grupy oraz wywiad z wieloletnim producentem Jacknife Lee. Producent podkreśla, że obecny okres jest dla zespołu szczególnie ważny:
Myślę, że to istotna era dla zespołu. Nie brzmieli tak pełni energii od dekad.
Gitarzysta The Edge dodaje, że nowe utwory mają bardzo osobisty charakter, ale nie narzucają interpretacji:
Te piosenki mówią o tym, dokąd zmierzamy i co działa dla nas. To próba zrozumienia rzeczywistości. Nie piszemy piosenek, które uciekają od ukazywania świata w jego traumie, gniewie i bólu.
Na profilach społecznościowych zespołu wokalista Bono zdradził, że grupa nadal pracuje w studiu nad kolejnym, bardziej “hałaśliwym i chaotycznym” albumem, który najlepiej sprawdzi się na żywo. Jak podkreśla, rock’n’roll wciąż jest dla nich formą sprzeciwu wobec rzeczywistości. Artysta zaznacza, że Easter Lily powstało z potrzeby zadawania trudnych, osobistych pytań, np. o siłę relacji, sens wiary czy miejsce rytuałów we współczesnym świecie. Inspiracją dla tytułu była m.in. płyta Easter autorstwa Patti Smith z 1978 roku, która jak wspomina Bono, dała mu kiedyś ogromną nadzieję.
Na zakończenie muzyk podkreślił, że choć zespół planuje w przyszłości większą promocję, obecne wydawnictwo ma bardziej kameralny charakter:
Na razie to jest tylko między nami, a wami.
