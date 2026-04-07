U2 z niespodziewanym wydawnictwem. Zespół wydał nową EP-kę zatytułowaną Easter Lily

Sześć nowych utworów ukazało się w Wielki Piątek i stanowią one kontynuację wcześniejszego mini-albumu Days Of Ash, który miał premierę w Środę Popielcową, 18 lutego. Nowy materiał znacząco różni się od poprzednika. O ile Days Of Ash określano jako politycznie zaangażowany i pełen buntu album, tak Easter Lily to zbiór bardziej refleksyjnych, intymnych kompozycji. Utwory eksplorują tematy przyjaźni, straty, nadziei oraz przede wszystkim odnowy.

U2 prezentują nową muzykę

Podobnie jak poprzednie wydawnictwo, EP-ce towarzyszy cyfrowe wydanie e-zinu Propaganda, oficjalnego fanzinu zespołu. Publikacja zawiera teksty wszystkich piosenek, materiały od członków grupy oraz wywiad z wieloletnim producentem Jacknife Lee. Producent podkreśla, że obecny okres jest dla zespołu szczególnie ważny: