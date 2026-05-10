Shawn "Clown" Crahan ze Slipknot musi przejść operację serca. Muzyk póki co musi się oszczędzać

Shawn Crahan, znany fanom metalu jako “Clown” z zespołu Slipknot, ujawnił, że będzie musiał przejść operację serca po wykryciu problemów z rytmem pracy organu. 56-letni perkusista i współzałożyciel grupy przyznał, że momentami jego stan sprawia, iż czuje się tak, jakby “umierał”.

Muzyk Slipknota przeszedł operację serca

Muzyk opowiedział o swoich problemach zdrowotnych podczas rozmowy w podcaście “Tetragrammaton with Rick Rubin”, prowadzonym przez legendarnego producenta Ricka Rubina. Crahan wyjaśnił, że problemy pojawiły się po zakończeniu trasy koncertowej zespołu Slipknot w 2025 roku. Jak przyznał, zaczął odczuwać wyraźne pogorszenie samopoczucia, dlatego zgłosił się na badania. Podczas jednej z wizyt lekarze próbowali wykonać badanie EKG, jednak urządzenie nie mogło poprawnie odczytać pracy jego serca. Muzyk wspominał, że w pewnym momencie zasnął podczas badania, a po przebudzeniu dowiedział się, że personel medyczny początkowo podejrzewał nawet zawał serca.