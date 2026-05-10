Shawn "Clown" Crahan ze Slipknot musi przejść operację serca. Muzyk póki co musi się oszczędzać

Muzyk popularnego zespołu Slipknot opowiedział o swoich problemach zdrowotnych i nadchodzącej operacji.
Shawn Crahan, znany fanom metalu jako “Clown” z zespołu Slipknot, ujawnił, że będzie musiał przejść operację serca po wykryciu problemów z rytmem pracy organu. 56-letni perkusista i współzałożyciel grupy przyznał, że momentami jego stan sprawia, iż czuje się tak, jakby “umierał”.
Muzyk Slipknota przeszedł operację serca
Muzyk opowiedział o swoich problemach zdrowotnych podczas rozmowy w podcaście “Tetragrammaton with Rick Rubin”, prowadzonym przez legendarnego producenta Ricka Rubina. Crahan wyjaśnił, że problemy pojawiły się po zakończeniu trasy koncertowej zespołu Slipknot w 2025 roku. Jak przyznał, zaczął odczuwać wyraźne pogorszenie samopoczucia, dlatego zgłosił się na badania. Podczas jednej z wizyt lekarze próbowali wykonać badanie EKG, jednak urządzenie nie mogło poprawnie odczytać pracy jego serca. Muzyk wspominał, że w pewnym momencie zasnął podczas badania, a po przebudzeniu dowiedział się, że personel medyczny początkowo podejrzewał nawet zawał serca.
Shawn Crahan przyznał, że problem objawia się nagłymi zmianami samopoczucia. Jak opisał, potrafi w jednej chwili funkcjonować normalnie, by chwilę później mieć wrażenie, że jego organizm całkowicie odmawia posłuszeństwa. Muzyk podkreślił jednak, że planowany zabieg nie należy do szczególnie skomplikowanych procedur. Według lekarzy operacja ma dotyczyć problemów związanych z elektryczną pracą serca, a pacjenci zazwyczaj opuszczają szpital jeszcze tego samego dnia.
GramTV przedstawia:
Crahan zdradził również, że początkowo lekarze rozważali konieczność wszczepienia rozrusznika serca. Ta perspektywa mocno go przestraszyła, ponieważ obawiał się, że mogłoby to oznaczać koniec koncertowania i działalności w Slipknot. Jak wspominał, zapytał lekarza wprost, czy po wszczepieniu rozrusznika jego kariera sceniczna byłaby zakończona. Specjalista miał go jednak uspokoić, tłumacząc, że po zabiegu powinien czuć się nawet lepiej niż wcześniej i nadal będzie mógł występować na scenie. Muzyk przyznał, że cała sytuacja była dla niego ogromnym zaskoczeniem. Jednocześnie podkreślił, że czuje wdzięczność, iż problem został wykryty odpowiednio wcześnie i może zostać stosunkowo łatwo rozwiązany.
Shawn “Clown” Crahan od lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci Slipknot. Jest współzałożycielem zespołu, odpowiada za charakterystyczny wizerunek grupy oraz pełni rolę jednego z głównych twórców oprawy wizualnej i koncertowej amerykańskiej formacji.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!