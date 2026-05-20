Breaking Benjamin wraca z utworem Something Wicked. Grupa udostępniła wideo z tekstem piosenki

Amerykańska grupa Breaking Benjamin opublikowała oficjalne lyric video do swojego najnowszego singla zatytułowanego Something Wicked. Utwór zapowiada nowy etap w działalności zespołu i jednocześnie stanowi kolejną zapowiedź nadchodzącego albumu studyjnego. Nowy singiel Breaking Benjamin Nowa kompozycja utrzymana jest w charakterystycznym dla Breaking Benjamin klimacie. Zespół ponownie postawił na połączenie monumentalnych gitar, emocjonalny ciężar oraz dynamiczne zmiany tempa. Something Wicked rozpoczyna się spokojniej i bardziej introspekcyjnie, by z czasem przerodzić się w potężny refren. Centralnym punktem utworu pozostaje charakterystyczny wokal frontmana Benjamina Burnley’a, balansujący między stonowaną emocjonalnością, a agresywną ekspresją. Burnley przyznał, że nowy singiel jest próbą pokazania inspiracji zespołu zarówno pod względem muzycznym, jak i tematycznym:

Something Wicked to szybkie spojrzenie na nasze wpływy muzyczne i tematyczne. Rzuciliśmy sobie wyjątkowo trudne wyzwanie przy pracy nad tym materiałem i nad tym utworem. Przekroczyliśmy każdą granicę, jaką wcześniej sobie wyznaczyliśmy, a potem poszliśmy jeszcze dalej. Efektem jest właśnie Something Wicked. W październiku 2024 roku Breaking Benjamin wypuścił singiel Awaken, który był pierwszym nowym materiałem grupy od 2018 roku. Utwór ukazał się już w ramach nowej globalnej umowy fonograficznej zespołu z BMG. Był to również pierwszy nowy dom wydawniczy grupy od czasu debiutanckiego albumu Breaking Benjamin wydanego niemal 25 lat temu. Awaken szybko osiągnęło pierwsze miejsce listy Rock Digital Songs i trafiło do Top 20 wielu innych zestawień Billboardu, w tym Hot Hard Rock Songs, Digital Song Sales, Hot Alternative Songs oraz Hard Rock Songs. Według podanych danych singiel przekroczył już próg 131 milionów odtworzeń na całym świecie.

Breaking Benjamin od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych zespołów nowoczesnego hard rocka. Od debiutu albumem Saturate z 2002 roku grupa zdobyła dziesięć singli numer jeden na rockowych listach przebojów, a także liczne platynowe i multiplatynowe wyróżnienia. Łączna liczba streamów zespołu przekroczyła już 8,5 miliarda, a profile grupy w mediach społecznościowych obserwuje ponad 6,5 miliona fanów. Posłuchajcie nowego utworu Something Wicked: