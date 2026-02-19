Zaloguj się lub Zarejestruj

U2 powraca po przerwie. Najnowszy utwór odnosi się do tragicznych wydarzeń w USA

Jakub Piwoński
2026/02/19 12:50
U2 – ikona muzyki, czy głos sprawiedliwości społecznej? A może jedno i drugie?

Słynna grupa U2 powraca po sześciu latach przerwy. Nowa płyta ma ponownie udowodnić, że irlandzcy muzycy wciąż potrafią poruszać ważne tematy społeczne i polityczne. Ich najnowsza EP-ka Days of Ash otwierana jest utworem American Obituary, który zespół poświęcił pamięci tragicznie zmarłej Renee Good z Minneapolis. U2, znani ze swojego politycznego zaangażowania, nie ukrywają w nim odniesień do narastających napięć społecznych w Stanach Zjednoczonych.

U2
U2

U2 powraca po sześciu latach przerwy

Przypomnijmy, dla szerszego kontekstu, że Renee Good zginęła 7 stycznia podczas interwencji funkcjonariuszy ICE. Miała 37 lat i pozostawiła troje dzieci. Jak podaje onet.pl, to dramatyczne wydarzenie stało się dla zespołu inspiracją – utwór jest zarówno hołdem dla kobiety, jak i apelem o sprawiedliwość oraz pokój. Bono w cyfrowym dodatku do EP-ki podkreślił, że American Obituary to kompozycja pełna żalu i emocji, wyrażająca sprzeciw wobec przemocy i bierności władz.

Tekst utworu nie pozostawia złudzeń – pojawiają się w nim wersy: “Renee Good urodzona, by umrzeć wolna / Amerykańska matka trojga dzieci", a refren nawołuje do walki z kłamstwem i przemocą: "Ameryka powstanie przeciwko ludziom kłamstwa". Rodzina Renee w specjalnym oświadczeniu nazwała dedykację od U2 „niesamowitym wyróżnieniem” i podkreśliła, jak ważne jest nagłaśnianie głosu ofiar przemocy. Zwrócili też uwagę na potrzebę pilnych zmian społecznych i zjednoczenia.

To kolejna artystyczna reakcja na to, co dzieje się w USA. Warto przypomnieć, że w podobnym duchu, w zeszłym miesiącu Bruce Springsteen wydał utwór Streets of Minneapolis, dedykując go pamięci Renee Good i innych ofiar oraz mieszkańcom miasta. Tymczasem zespół U2 od dekad jest jednym z najbardziej wpływowych zespołów rockowych na świecie. Ich twórczość niejednokrotnie jest pełna emocji i przesłań o sprawiedliwości, pokoju oraz prawach człowieka.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




