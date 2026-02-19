U2 powraca po przerwie. Najnowszy utwór odnosi się do tragicznych wydarzeń w USA

Słynna grupa U2 powraca po sześciu latach przerwy. Nowa płyta ma ponownie udowodnić, że irlandzcy muzycy wciąż potrafią poruszać ważne tematy społeczne i polityczne. Ich najnowsza EP-ka Days of Ash otwierana jest utworem American Obituary, który zespół poświęcił pamięci tragicznie zmarłej Renee Good z Minneapolis. U2, znani ze swojego politycznego zaangażowania, nie ukrywają w nim odniesień do narastających napięć społecznych w Stanach Zjednoczonych.

U2 powraca po sześciu latach przerwy

Przypomnijmy, dla szerszego kontekstu, że Renee Good zginęła 7 stycznia podczas interwencji funkcjonariuszy ICE. Miała 37 lat i pozostawiła troje dzieci. Jak podaje onet.pl, to dramatyczne wydarzenie stało się dla zespołu inspiracją – utwór jest zarówno hołdem dla kobiety, jak i apelem o sprawiedliwość oraz pokój. Bono w cyfrowym dodatku do EP-ki podkreślił, że American Obituary to kompozycja pełna żalu i emocji, wyrażająca sprzeciw wobec przemocy i bierności władz.