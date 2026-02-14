Rayman: 30th Anniversary Edition z wielką zmianą, która nie spodobała się fanom. Gra ma coraz gorsze oceny na Steam

Brak oryginalnej ścieżki dźwiękowej, a nowa muzyka puszczona w pętli jest fatalna. Nie słyszałem jeszcze wszystkiego, ale już po pół godzinie grania kilka utworów brzmi niemal zupełnie inaczej niż oryginał.

Proszę, dodajcie opcję oryginalnego soundtracku — bez niego to nie jest ta sama gra.

Edit: Wyraźnie chodzi o kwestie licencyjne, więc jeśli chcecie wesprzeć grę, możecie ją kupić i wystawić negatywną opinię albo ją zwrócić, żeby wysłać Ubisoftowi sygnał, że to dla was problem i wywrzeć presję na dodanie oryginalnej ścieżki. Te dwie rzeczy pomagają!

Poza tym, jeśli nie macie silnej nostalgii związanej z tym tytułem, a lubicie platformówki — gra prawdopodobnie jest świetna.

I żadnego braku szacunku wobec Christophe’a Héral — wykonał świetną robotę, dopasowując muzykę do Origins/Legends, ale ta gra nigdy nie była taka jak tamte – stwierdził Gearshock91.