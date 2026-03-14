Tytuł GOTY 2025 dla Silent Hill f

Tym razem mowa Famitsu Dengeki Game Awards 2025. Czyli wyróżnieniach czytelników japońskiego magazynu Famitsu.

Silent Hill f wybrane grą roku

Już jakiś czas temu pewne kontrowersje wywołał fakt, że w gronie produkcji nominowanych do miana gry roku nie znalazło się miejsce dla Clair Obscur: Expedition 33. Jeżeli zaś chodzi o to, która produkcja ostatecznie zgarnęła tytuł GOTY, to tutaj wybór padł na Silent Hill f. Najnowsza odsłona legendarnej serii horrorów od Konami faktycznie była bardzo dobrze oceniana, ale wcześniej ani razu nie została wybrana najlepszym tytułem w roku 2025. Tymczasem na Famitsu Dengeki Game Awards 2025 otrzymała ona aż trzy statuetki. Poza nagrodą dla GOTY wyróżnieni zostali też twórcy gry z NeoBards Entertainment oraz Konatsu Kato, odtwórczyni głównej roli.