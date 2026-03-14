Tytuł GOTY 2025 dla Silent Hill f

Maciej Petryszyn
2026/03/14 19:00
Mimo że mamy już połowę marca, nadal trwa podsumowywanie wydarzeń roku 2025. I oto właśnie rozdano kolejne nagrody dla najlepszych gier.

Tym razem mowa Famitsu Dengeki Game Awards 2025. Czyli wyróżnieniach czytelników japońskiego magazynu Famitsu.

Silent Hill f
Silent Hill f

Silent Hill f wybrane grą roku

Już jakiś czas temu pewne kontrowersje wywołał fakt, że w gronie produkcji nominowanych do miana gry roku nie znalazło się miejsce dla Clair Obscur: Expedition 33. Jeżeli zaś chodzi o to, która produkcja ostatecznie zgarnęła tytuł GOTY, to tutaj wybór padł na Silent Hill f. Najnowsza odsłona legendarnej serii horrorów od Konami faktycznie była bardzo dobrze oceniana, ale wcześniej ani razu nie została wybrana najlepszym tytułem w roku 2025. Tymczasem na Famitsu Dengeki Game Awards 2025 otrzymała ona aż trzy statuetki. Poza nagrodą dla GOTY wyróżnieni zostali też twórcy gry z NeoBards Entertainment oraz Konatsu Kato, odtwórczyni głównej roli.

Po dwie statuetki otrzymały Ghost of Yotei i Pokemon Legends: Z-A, a także nieco mnie rozpoznawalne zna zachodzie Hundred Line: Last Defense Academy i Urban Legend Dissolution Center. Cieszyć się może także Nintendo, bo dwie pozycje ekskluzywne na Nintendo Switch 2, Mario Kart World i Donkey Kong Bananza, też zostały nagrodzone. A skoro o produkcjach na wyłączność na NS2 mowa. Znalazło się również miejsce dla zapowiedzianego na ten rok The Duskbloods. To właśnie nowy tytuł od twórców serii Souls, FromSoftware, wybrano najbardziej wyczekiwaną grą roku.

Nominacje do Famitsu Awards wyglądają tak:

  • Gra roku: Silent Hill f
  • Najlepsze studio: Silent Hill f
  • Najlepszy scenariusz: Hundred Line: Last Defense Academy
  • Najlepsza grafika: Ghost of Yotei
  • Najlepsza muzyka: Mario Kart World
  • Najlepszy aktor: Konatsu Kato (Silent Hill f)
  • Najlepsza postać: Corbeau (Pokemon Legends: Z-A)
  • Najlepsza gra sieciowa: R.E.P.O.
  • Najlepsza gra akcji: Donkey Kong Bananza
  • Najlepsza przygodowa gra akcji: Ghost of Yotei
  • Najlepsza gra przygodowa: Urban Legend Dissolution Center
  • Najlepsze RPG: Pokemon Legends: Z-A
  • Najlepsza gra mobilna: SD Gundam G Generation Eternal
  • Najlepsza gra niezależna: Urban Legend Dissolution Center
  • Najlepszy debiut: Hundred Line: Last Defense Academy
  • Najbardziej wyczekiwana gra: The Duskbloods
  • Nagroda specjalna: Split Fiction

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

