Konami zaskakuje. Zamiast Metal Gear Solid dostaliśmy uroczą platformówkę

Mowa o Darwin's Paradox , które trafiło na PC oraz konsole. To sympatyczna gra platformowa z ciepłym klimatem i nietypowym bohaterem – ośmiornicą. W trakcie rozgrywki przemierzamy kolejne poziomy, rozwiązujemy zagadki środowiskowe i radzimy sobie z różnorodnymi przeszkodami, wykorzystując unikalne zdolności protagonisty.

2 kwietnia na rynku zadebiutowała nowa gra od Konami. Co ciekawe, tym razem nie jest to produkcja w stylu, do którego studio przyzwyczaiło graczy dzięki takim seriom jak Metal Gear Solid. Zamiast tego otrzymaliśmy znacznie lżejszą i bardziej przystępną propozycję – kolorową platformówkę z wyraźnie młodszym odbiorcą na celowniku.

Twórcy postawili na mechaniki, które wyróżniają grę na tle klasycznych platformówek. Ośmiornica potrafi chodzić po ścianach, pływać, wykonywać skoki, a nawet korzystać z atramentu do oślepiania przeciwników. Całość została zaprojektowana tak, by była przystępna dla młodszych graczy, ale jednocześnie oferowała wystarczająco dużo pomysłów, by przyciągnąć także starszych odbiorców.

Za produkcję odpowiada studio ZDT Studio, które przygotowało grę we współpracy z Konami jako wydawcą. Pomysł wyjściowy był stosunkowo prosty: stworzyć przystępną, kreatywną platformówkę opartą na nietypowej fizyce ruchu i interakcji z otoczeniem, gdzie kluczową rolę odgrywa elastyczność bohatera i jego zdolność adaptacji.

A jak Darwin’s Paradox zostało przyjęte przez krytyków i graczy? Według Metacritic gra osiągnęła średnią ocen krytyków na poziomie 75 punktów, co jest solidnym, choć nie wybitnym wynikiem. Znacznie lepiej prezentuje się jednak odbiór wśród graczy – ich ocena wynosi aż 87 punktów, co sugeruje, że produkcja trafia w gusta odbiorców bardziej niż w gusta recenzentów. Dodatkowo na Steam tytuł cieszy się opiniami na poziomie „bardzo pozytywny”, co również brzmi optymistycznie i może wskazywać na rosnącą popularność wśród użytkowników PC.

