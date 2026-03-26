Silent Hill f wraca z nową historią. Powstaje manga z alternatywnym zakończeniem

Silent Hill f powraca z alternatywną historią.

Uniwersum Silent Hill f nie przestaje się rozwijać, pomimo że od premiery gry minęło już trochę czasu, a emocje nieco opadły. Pół roku po premierze gry zapowiedziano jego kolejne rozszerzenie, ale tym razem w formie mangi, która wprowadzi zupełnie nowe, alternatywne zakończenie. Silent Hill f wraca z alternatywną historią Informacja została ogłoszona za pośrednictwem oficjalnego profilu serii Silent Hill w serwisie X. Największe zainteresowanie wzbudza fakt, że za nową wersję fabuły odpowiada Ryukishi07, czyli autor scenariusza gry. Twórca przygotowuje alternatywne zakończenie historii, które ma rzucić nowe światło na wydarzenia znane z pierwowzoru. Dzięki temu zarówno fani, jak i nowi odbiorcy otrzymają powód, aby ponownie zanurzyć się w tej niepokojącej opowieści. Wczytywanie ramki mediów.

Silent Hill f wyróżniło się na tle wcześniejszych części serii zmianą scenerii. Zamiast typowego amerykańskiego miasteczka, akcję przeniesiono do wiejskiej Japonii, co pozwoliło stworzyć unikalny klimat oparty na lokalnym folklorze i psychologicznym horrorze. Historia skupiona na młodej dziewczynie uwięzionej w koszmarnej rzeczywistości spotkała się z bardzo dobrym odbiorem graczy i krytyków, choć nie obyło się także bez drobnych zgrzytów. Możecie przeczytać naszą recenzję gry.

Nowa adaptacja będzie publikowana na platformie Young Ace UP. Choć dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, zapowiedź już teraz wywołała duże zainteresowanie wśród fanów. Za ilustracje odpowiada Gokin Ame, którego styl ma dobrze oddać groteskowy i oniryczny charakter świata przedstawionego. Najważniejszym elementem projektu będzie nowe zakończenie, które nie tylko zmieni finał historii, ale również pogłębi jej główne motywy, jak choćby traumy, izolacji i przemiany. Udział Ryukishi07, znanego między innymi z Higurashi When They Cry, sugeruje, że nie będzie to jedynie kosmetyczna zmiana, lecz pełnoprawne rozwinięcie narracji z dodatkowymi zwrotami akcji. Sukces adaptacji gier takich jak Cyberpunk: Edgerunners czy Castlevania pokazuje, że historie z gier mogą z powodzeniem funkcjonować w innych mediach. W przypadku Silent Hill f manga ma być kolejnym etapem rozwoju marki i niewykluczone, że otworzy drogę do kolejnych adaptacji, np. anime.