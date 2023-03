Tylko trzy gry w ofercie Xbox Game Pass do końca marca. Ale wszystkie premierowe

Microsoft zaprezentował listę gier w Xbox Game Pass na drugą połowę marca. Subskrybenci usługi będą mogli sprawdzić tylko nowe gry, z czego jedna jest już dostępna w bibliotece. Mowa o Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition, czyli pełnym wydajaniu z dodatkami popularnego jRPG-a, który zadebiutował na rynku w 2018 roku. Teraz dalszą historię Evana Pettiwhiskera Tildruma mogą poznać również użytkownicy konsol Xbox.

Już w najbliższy wtorek w Xbox Game Pass zadebiutuje MLB The Show 23, czyli kolejna odsłona symulatora baseballu, za które odpowiada Sony. Ostatnią z gier jest Infinite Guitars, które również na premierę pojawi się w usłudze Microsoftu. Produkcja niezależnego studia Nikko Nikko to muzyczna gra RPG, w której przy pomocy elektrycznej gitary odpieramy fale zabójczych maszyn.

Amerykańska korporacja potwierdziła również pełną listę gier, które będą dostępne w Xbox Game Pass wyłącznie do końca marca. Gracze stracą dostęp w ramach abonamentu do takich tytułów, jak Chinatown Detective Agency, ClusterTruck i Power Rangers: Battle for the Grid.

Xbox Game Pass – nowości na drugą połowę marca 2023