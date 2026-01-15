Zaloguj się lub Zarejestruj

Tylko garstka dotarła do końca. Zaledwie 10 tysięcy graczy ukończyło tą grę po premierze 1.0

Mikołaj Berlik
2026/01/15 10:00
0
0

Dwa miesiące po debiucie pełnej wersji finał kampanii pozostaje jednym z najtrudniejszych wyzwań w historii strzelanek extraction.

Dwa miesiące temu Escape from Tarkov opuściło wczesny dostęp i zadebiutowało w wersji 1.0, wprowadzając pełnoprawną kampanię oraz oficjalne zakończenie gry. Dla studia Battlestate Games był to historyczny moment, jednak statystyki jasno pokazują, że finał tej produkcji pozostaje ekstremalnie elitarnym osiągnięciem.

Escape from Tarkov
Escape from Tarkov

Escape from Tarkov – ilu graczy dotarło do końca?

Szef Battlestate Games, Nikita Buyanov, ujawnił w mediach społecznościowych, że do tej pory zaledwie 10 489 graczy zdołało „uciec z Tarkova”, czyli ukończyć pełną kampanię i zaliczyć finałową misję. To niewielki ułamek społeczności, biorąc pod uwagę, że jednocześnie w grę potrafi grać nawet blisko 100 tysięcy osób (PvP i PvE łącznie).

Aby zobaczyć napisy końcowe, gracze muszą przejść nową kampanię fabularną, a następnie zmierzyć się z brutalnym finałem na mapie Terminal. Ostatnia misja to prawdziwy test wytrzymałości – sekwencja starć zakończona próbą ewakuacji łodzią, na której… nie ma miejsca dla całego zespołu. Część graczy musi wrócić do lobby i spróbować ponownie.

Pierwszym graczem, który ukończył Escape from Tarkov, był streamer Tigz – dokonał tego po dwóch tygodniach od premiery 1.0, na oczach tysięcy widzów i samych twórców gry. Od tego czasu liczba „ocalonych” wzrosła, ale wciąż pozostaje symboliczna. Przypomnijmy, że twórcy gry niedawno zdecydowali się na zmianę zakończenia, co przyniosło mieszane reakcje.

Mikołaj Berlik
