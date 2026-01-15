Tylko garstka dotarła do końca. Zaledwie 10 tysięcy graczy ukończyło tą grę po premierze 1.0

Dwa miesiące po debiucie pełnej wersji finał kampanii pozostaje jednym z najtrudniejszych wyzwań w historii strzelanek extraction.

Dwa miesiące temu Escape from Tarkov opuściło wczesny dostęp i zadebiutowało w wersji 1.0, wprowadzając pełnoprawną kampanię oraz oficjalne zakończenie gry. Dla studia Battlestate Games był to historyczny moment, jednak statystyki jasno pokazują, że finał tej produkcji pozostaje ekstremalnie elitarnym osiągnięciem.

Escape from Tarkov – ilu graczy dotarło do końca?

Szef Battlestate Games, Nikita Buyanov, ujawnił w mediach społecznościowych, że do tej pory zaledwie 10 489 graczy zdołało „uciec z Tarkova”, czyli ukończyć pełną kampanię i zaliczyć finałową misję. To niewielki ułamek społeczności, biorąc pod uwagę, że jednocześnie w grę potrafi grać nawet blisko 100 tysięcy osób (PvP i PvE łącznie).

