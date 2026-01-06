Escape from Tarkov zmieniło zakończenie. Gracze liczyli zupełnie na coś innego

Po premierze wersji 1.0 Escape from Tarkov Battlestate Games po cichu zmodyfikowało finał gry, odpowiadając na prośby graczy dotyczące zakończenia na mapie Terminal. Zmiana faktycznie nastąpiła, jednak jej charakter wywołał niemałe poruszenie w społeczności.

Escape from Tarkov – jedno miejsce zamiast wsp ólnej ucieczki

Dotychczas finałowy etap gry wymagał przedarcia się przez mapę Terminal i dotarcia do łodzi oznaczającej ostateczną ucieczkę z Tarkova. Problemem był ograniczony licznik miejsc, który w drużynach wymuszał poświęcenie części graczy. Po sugestiach, by umożliwić wspólną ewakuację całej grupy, Battlestate odpowiedziało lakonicznym „It’s changed already”.

