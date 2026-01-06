Zaloguj się lub Zarejestruj

Escape from Tarkov zmieniło zakończenie. Gracze liczyli zupełnie na coś innego

Mikołaj Berlik
2026/01/06 17:15
Zmiana po premierze wersji 1.0 kompletnie nie spełniła oczekiwań społeczności.

Po premierze wersji 1.0 Escape from Tarkov Battlestate Games po cichu zmodyfikowało finał gry, odpowiadając na prośby graczy dotyczące zakończenia na mapie Terminal. Zmiana faktycznie nastąpiła, jednak jej charakter wywołał niemałe poruszenie w społeczności.

Escape from Tarkov

Escape from Tarkov – jedno miejsce zamiast wspólnej ucieczki

Dotychczas finałowy etap gry wymagał przedarcia się przez mapę Terminal i dotarcia do łodzi oznaczającej ostateczną ucieczkę z Tarkova. Problemem był ograniczony licznik miejsc, który w drużynach wymuszał poświęcenie części graczy. Po sugestiach, by umożliwić wspólną ewakuację całej grupy, Battlestate odpowiedziało lakonicznym „It’s changed already”.

Jak się okazało, zmiana poszła w zupełnie inną stronę. Niezależnie od liczby graczy w drużynie, na łodzi ZUBR dostępne jest teraz zawsze tylko jedno miejsce. Nawet pięcioosobowy skład musi zdecydować, kto jako jedyny ukończy grę.

Zmianę potwierdził m.in. Pestily, jeden z najbardziej rozpoznawalnych streamerów Tarkova, zwracając uwagę, że każda obserwowana przez niego próba kończyła się pojedynczym miejscem na łodzi. Reakcje graczy są skrajne – część uznaje to za zbyt frustrujące rozwiązanie, inni chwalą decyzję za wymuszenie realnych, moralnych wyborów zamiast „bezpiecznej” gry zespołowej.

Pojawiają się też propozycje alternatywne, jak dynamiczna liczba miejsc zależna od podjętych wcześniej decyzji fabularnych. Na razie Battlestate Games nie zapowiedziało kolejnych zmian.

Źródło:https://insider-gaming.com/escape-from-tarkov-ending-change-unexpected/

Tagi:

News
PC
mmo
gra akcji
strzelanka
Escape from Tarkov
Battlestate Games
Mikołaj Berlik
