Ruszyła Tygodniowa Wyprzedaż na GOG.com. Gry na PC przecenione nawet o 90%

Rozpoczął się kolejny tydzień, a wraz z nim na GOG.com ruszyła nowa Tygodniowa Wyprzedaż. Użytkownicy komputerów osobistych znów mają więc szansę na nabycie kilku interesujących produkcji w niższych cenach. W najnowszej ofercie specjalnej znajdziemy m.in. takie tytuły jak Turok, Neon Abyss, Sniper Elite V2 Remastered, Industria czy też The Bureau: XCOM Declassified. Zniżki sięgają nawet 90%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z promocją.



Tygodniowa Wyprzedaż na GOG.com kończy się 12 grudnia o 23:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Tygodniowa Wyprzedaż na GOG.com – wybrane oferty: