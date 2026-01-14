Tydzień wczesnego dostępu do GTA 6 za 360 zł? Trudny wybór dla fanów

Czy gracze zapłaciliby 100 dolarów za tydzień wcześniejszego dostępu do GTA 6?
Od miesięcy pojawiają się spekulacje, że Rockstar może jako pierwszy duży wydawca ustalić cenę nowej gry na poziomie 100 dolarów. Część graczy zakłada, że taka kwota – jeśli w ogóle się pojawi – będzie dotyczyć wyłącznie droższych edycji. Coraz częściej mówi się też o płatnym wcześniejszym dostępie, co wywołuje jeszcze więcej emocji.
GTA 6 – wcześniejszy dostęp za 100 dolarów
Tom Henderson, znany informator i właściciel serwisu Insider Gaming, przeprowadził ankietę w serwisie X, pytając wprost: czy gracze kupiliby GTA 6 za 100 dolarów, jeśli w zamian dostaliby 7-dniowy wcześniejszy dostęp? W głosowaniu wzięło udział ponad 18 tysięcy osób.
Wyniki okazały się zaskakująco wyrównane. 48,5% ankietowanych odpowiedziało „tak”, natomiast 51,5% zagłosowało na „nie”. Zwolennicy droższej opcji argumentują, że i tak planują zakup edycji Premium lub Ultimate, która prawdopodobnie zaoferuje dodatkowe bonusy. Przeciwnicy podkreślają z kolei, że po tylu latach oczekiwania dodatkowy tydzień nie robi większej różnicy, a płatny dostęp faworyzuje zamożniejszych graczy i utrudnia unikanie spoilerów.
Sam Henderson skomentował wyniki dość prowokacyjnie, stwierdzając, że „to szalone, że 50% z was kłamie”. Zasugerował, że w praktyce znacznie więcej osób zdecydowałoby się zapłacić za wcześniejszy dostęp, gdyby Rockstar faktycznie wprowadził taką ofertę.
