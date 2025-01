People Can Fly wraca do Gears of War. Polskie studio wesprze prace nad nadchodzącą odsłoną serii

Studio People Can Fly z siedzibą w Warszawie ogłosiło zaangażowanie w prace nad najnowszą odsłoną kultowej serii Gears of War, zatytułowaną Gears of War: E-Day. Dla polskiego dewelopera jest to powrót do tego świata, gdyż firma ma bogatą historię związaną z serią. People Can Fly było głównym deweloperem Gears of War: Judgment oraz współpracowało przy tworzeniu pierwszych trzech części cyklu

People Can Fly będzie współtworzyć Gears of War: E-Day

W oświadczeniu dyrektor generalny People Can Fly, Sebastian Wojciechowski, podkreślił, że powrót do współpracy nad kolejną częścią tej sagi to dla studia przywilej i ekscytująca okazja do rozwijania dynamicznej akcji oraz narracji, za które fani pokochali tę serię. Mike Crump, szef studia The Coalition, które jest głównym producentem Gears of War: E-Day, również wyraził zadowolenie z ponownej współpracy z People Can Fly. Podkreślił, że studio to od dawna jest częścią marki.

Powrót do pracy nad kolejnym rozdziałem tej legendarnej sagi to dla nas zaszczyt i szansa na rozwinięcie intensywnej akcji i fabuły, które pokochały miliony fanów na całym świecie. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie i wsparcie naszych partnerów. – przekazał CEO PCF, Sebastian Wojciechowski.

Gears of War: E-Day to nie tylko nasza kolejna duża gra – to powrót do fundamentów serii. Cieszymy się ze współpracy z utalentowanym zespołem People Can Fly, który od dawna jest częścią tej marki. – dodał Mike Crump z The Coalition.