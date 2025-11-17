Twórczyni Tilly Norwood zrealizuje przy pomocy AI serial historyczny

Brytyjskie studio Particle6, odpowiedzialne za kontrowersyjny projekt AI Tilly Norwood, otrzymało zamówienie od Hearst Networks na produkcję nowego serialu wykorzystującego sztuczną inteligencję. Produkcja trafi na holenderski kanał History. O czym ma opowiadać?

Twórczyni Tilly Norwood realizuje nowy serial AI dla kanału History

Serial zatytułowany Straten van Toen (Ulice przeszłości) będzie liczyć 10 odcinków i skupi się na najciekawszych historiach związanych ze znanymi ulicami, placami i kanałami Holandii. Gospodarzem programu jest Corjan Mol, badacz historii znany z Klątwy Wyspy Dębów. Dzięki technologii AI bohater zostanie „przenoszony w czasie”, aby opowiadać wydarzenia z przeszłości w formie krótkich scen.