Twórczyni Tilly Norwood zrealizuje przy pomocy AI serial historyczny

Brytyjskie studio Particle6, odpowiedzialne za kontrowersyjny projekt AI Tilly Norwood, otrzymało zamówienie od Hearst Networks na produkcję nowego serialu wykorzystującego sztuczną inteligencję. Produkcja trafi na holenderski kanał History. O czym ma opowiadać?
Twórczyni Tilly Norwood realizuje nowy serial AI dla kanału History
Serial zatytułowany Straten van Toen (Ulice przeszłości) będzie liczyć 10 odcinków i skupi się na najciekawszych historiach związanych ze znanymi ulicami, placami i kanałami Holandii. Gospodarzem programu jest Corjan Mol, badacz historii znany z Klątwy Wyspy Dębów. Dzięki technologii AI bohater zostanie „przenoszony w czasie”, aby opowiadać wydarzenia z przeszłości w formie krótkich scen.
W serialu pojawią się m.in. opowieści o amsterdamskiej ulicy Rokin, niegdyś siedzibie pierwszej giełdy papierów wartościowych na świecie, oraz Janskerkhof w Utrechcie – dziś targu kwiatowym, a w czasie II wojny światowej centrum ruchu oporu.
Każdy odcinek rozpocznie się w plenerze, we współczesnej scenerii. AI posłuży następnie do stworzenia sekwencji historycznych, generowanych na bazie archiwalnych materiałów — obrazów, rycin czy zdjęć — by możliwie wiernie oddać realia epoki. Particle6 planuje łączyć prawdziwe postacie historyczne z fikcyjnymi, aby w przystępny sposób przedstawić wydarzenia z dziejów Holandii.
Twórczyni Eline van der Velden, założycielka i CEO Particle6, komentuje:
To nasz pierwszy serial, w którym sztuczna inteligencja jest w dużej mierze wykorzystywana na ekranie, oczywiście pod ścisłą kontrolą człowieka. Okazała się idealnym narzędziem, pozwalającym płynnie zestawić współczesne ujęcia Holandii ze scenami AI przedstawiającymi te same miejsca w przeszłości.
Van der Velden odniosła się także do wcześniejszej kontrowersji związanej z Tilly Norwood, cyfrową postacią, którą promowała jako potencjalną „podopieczną” agencji talentów. Mimo burzy medialnej twórczyni pozostaje niewzruszona: “Nie uważam tego za kontrowersyjne. Norwood nie była wyczynem kaskaderskim – to część strategii biznesowej, która przynosi ogromne efekty”. Czy taki sam rozgłos osiągnie serial wygenerowany przez AI? Przekonamy się wkrótce.
