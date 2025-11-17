Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórczyni Tilly Norwood zrealizuje przy pomocy AI serial historyczny

Jakub Piwoński
2025/11/17 17:45
Zaczęło się.

Brytyjskie studio Particle6, odpowiedzialne za kontrowersyjny projekt AI Tilly Norwood, otrzymało zamówienie od Hearst Networks na produkcję nowego serialu wykorzystującego sztuczną inteligencję. Produkcja trafi na holenderski kanał History. O czym ma opowiadać?

Hearst Networks
Hearst Networks

Twórczyni Tilly Norwood realizuje nowy serial AI dla kanału History

Serial zatytułowany Straten van Toen (Ulice przeszłości) będzie liczyć 10 odcinków i skupi się na najciekawszych historiach związanych ze znanymi ulicami, placami i kanałami Holandii. Gospodarzem programu jest Corjan Mol, badacz historii znany z Klątwy Wyspy Dębów. Dzięki technologii AI bohater zostanie „przenoszony w czasie”, aby opowiadać wydarzenia z przeszłości w formie krótkich scen.

W serialu pojawią się m.in. opowieści o amsterdamskiej ulicy Rokin, niegdyś siedzibie pierwszej giełdy papierów wartościowych na świecie, oraz Janskerkhof w Utrechcie – dziś targu kwiatowym, a w czasie II wojny światowej centrum ruchu oporu.

Każdy odcinek rozpocznie się w plenerze, we współczesnej scenerii. AI posłuży następnie do stworzenia sekwencji historycznych, generowanych na bazie archiwalnych materiałów — obrazów, rycin czy zdjęć — by możliwie wiernie oddać realia epoki. Particle6 planuje łączyć prawdziwe postacie historyczne z fikcyjnymi, aby w przystępny sposób przedstawić wydarzenia z dziejów Holandii.

GramTV przedstawia:

Twórczyni Eline van der Velden, założycielka i CEO Particle6, komentuje:

To nasz pierwszy serial, w którym sztuczna inteligencja jest w dużej mierze wykorzystywana na ekranie, oczywiście pod ścisłą kontrolą człowieka. Okazała się idealnym narzędziem, pozwalającym płynnie zestawić współczesne ujęcia Holandii ze scenami AI przedstawiającymi te same miejsca w przeszłości.

Van der Velden odniosła się także do wcześniejszej kontrowersji związanej z Tilly Norwood, cyfrową postacią, którą promowała jako potencjalną „podopieczną” agencji talentów. Mimo burzy medialnej twórczyni pozostaje niewzruszona: “Nie uważam tego za kontrowersyjne. Norwood nie była wyczynem kaskaderskim – to część strategii biznesowej, która przynosi ogromne efekty”. Czy taki sam rozgłos osiągnie serial wygenerowany przez AI? Przekonamy się wkrótce.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/global/tilly-norwood-company-ai-led-series-history-channel-1236583502/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


