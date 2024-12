Twórcy Wiedźmina 4 wiedzieli, że wybór Ciri na główną bohaterkę może być kontrowersyjny

Naprawdę uwielbiałem grać jako Geralt, dlatego zdajemy sobie sprawę, że niektórzy ludzie nadal woleliby wcielać się w Geraltem. Jeśli ich obawy biorą się właśnie stąd, to myślę, że są one uzasadnione […]. Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, i myślę, że to naprawdę jest naszym celem, to udowodnienie, że z Ciri możemy zrobić wiele interesujących rzeczy – mówi Weber.

Deweloper zapowiada, że CD Projekt RED zamierza udowodnić graczom słuszność swojego wyboru. Zwłaszcza że – jak podkreśla sam Weber – decyzja o tym, że to Ciri będzie protagonistką Wiedźmina 4 „nie została podjęta wczoraj”, a prace rozpoczęły się „bardzo dawno temu”. Reżyser podkreśla też, że wspomniana bohaterka znajduje się „na początku swojej wiedźmińskiej podróży”, dzięki czemu polskie studio będzie mogło opowiedzieć „nowe historie o tym, co to znaczy zostać Wiedźminem”.