Czy Dragon Ball marnuje postać Gotena? W tym bohaterze drzemie spory potencjał, a fani oczekują zmian

Co ciekawe, Goten już na początku miał zalążki własnej tożsamości. Mógł być kimś więcej niż tylko "małym Goku", a mimo to zabrakło konsekwencji i chęci, by jego postać rozwinąć. W efekcie pozostał jedynie tłem, sympatycznym, ale nijakim. Mimo to fani raczej nie darzą Gotena niechęcią. Jest lubiany, ale często traktowany jako przypomnienie o technice Fuzji, czyli czymś, co działa wtedy, gdy Goku i Vegeta nie mogą sami stawić czoła przeciwnikowi. Wraz z Trunksem opanował Taniec Fuzji, co pozwoliło im na przemianę w Gotenksa. Niestety, w przeciwieństwie do ich ojców, Goten i Trunks nie trenowali tak intensywnie, po części z powodu czasu pokoju, po części z uwagi na priorytety ich rodzin.

I właśnie ten czas pokoju wydaje się być kluczowym czynnikiem hamującym rozwój Gotena. Owszem, Goten brał udział w walce z Majin Buu jako Gotenks, a w Dragon Ball Super pojawiał się sporadycznie, między innymi próbując powstrzymać Beerusa, ale nie miał żadnego większego wpływu na główną fabułę, a jego przydatność w walce poza sagą Buu, raczej nie robiła na nikim wrażenia. Wychowywany bardziej jako zwykły chłopak, skupiony na zabawie i nauce, nie miał potrzeby stawać się silniejszym wojownikiem, zupełnie inaczej niż Gohan, który od najmłodszych lat musiał mierzyć się z realnym zagrożeniem i walką o przetrwanie.