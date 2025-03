Twórcy Wiedźmina 4 skomentowali porównanie Ciri do Geralta. Kolejny raz odniesiono się do zmiany głównego bohatera

Na YouTube możemy zobaczyć piętnasty odcinek AnsweRED Podcast, gdzie główną poruszoną kwestią był Wiedźmin 4, a konkretnie postać nowej protagonistki - Ciri. W przeszłości fani zostali bardzo przyzwyczajeni do kontrolowania Geralta podczas rozgrywki, jednak wraz z premierą nowej odsłony ta sytuacja ulegnie zmianie. Wspomniano oczywiście o zmianach, jakie przyniesie to nie tylko dla fabuły, ale także samej rozgrywki.

Jak już wiemy, CD Projekt Red pracuje obecnie nad nową odsłoną kultowej serii - Wiedźminem 4. Data premiery projektu nie jest jeszcze znana, lecz polscy deweloperzy podzielili się zwiastunem na zeszłorocznym The Game Awards , a także wielokrotnie wypowiedzieli się na temat gry, co stało się po raz kolejny w ostatnim podcaście.

Jeden z menedżerów polskiego studia, Paweł Burza, odniósł się do wyjątkowych scen walki z trailera Wiedźmina 4. “Nie widzimy Geralta robiącego tego typu rzeczy. Jest zwinny, ale w pewnym sensie sprawia wrażenie klocka. Ona jest jak ciecz w porównaniu do niego.” - Burza porównał obie postaci. Dyrektor Sebastian Kalemba dodał również, że Ciri “porusza się, jakby została wychowana przez wilki z Kaer Mohren”. Ma to być widoczne między innymi w jej osobowości, czy też posturze.