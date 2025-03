Twórcy Wiedźmina 3 stworzyli postać w stylu Jekylla i Hyde’a w swojej nowej grze, ponieważ „nikt jeszcze tego nie zrobił”

Po wyreżyserowaniu jednego z najbardziej uwielbianych RPG-ów wszech czasów, czyli Wiedźmina 3, Konrad Tomaszkiewicz stworzył własne studio, które wkrótce da nam The Blood of the Dawnwalker.

Rebel Wolves obecnie pracuje nad nową grą RPG, w której wampiry odgrywają kluczową rolę. The Blood of the Dawnwalker, będzie wydane przez Bandai Namco. Twórcy, którzy pracowali swego czasu nad Wiedźminem 3, nie chcą powielać sprawdzonych schematów, zamiast tego wolą stworzyć coś unikalnego. Tyczy się to także wolności wyborów o których wspomniano jakiś czas temu.

Nieszablonowe podejście do opowieści w nowej grze studia Rebel Wolves

The Blood of the Dawnwalker opowiada historię bohatera przeklętego wampiryzmem. Jednak w przeciwieństwie do klasycznych wampirów, Coen nie eksploduje na słońcu ani nie błyszczy niczym postacie z filmu Zmierzch. Za dnia jest zwykłym człowiekiem, ale nocą zyskuje nadprzyrodzone moce. Tworzenie postaci na wzór Dr. Jekylla i Mr. Hyde’a stało się kluczowym elementem projektu.