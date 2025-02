The Blood of Dawnwalker skupi się na wolności wyboru. Twórcy wypowiedzieli się wpływie naszych działań na fabułę

Usłyszeliśmy również wypowiedź Daniela Sadowskiego, który jest dyrektorem designu The Blood of Dawnwalker. Według niego nasze działanie, lecz także jego brak znacząco wpłynie na otaczający nas świat i będzie miało spore konsekwencje. W przeciwieństwie do Wiedźmina 3, historia nowego tytułu będzie posuwać się do przodu nawet bez ingerencji Coena, głównego protagonisty. Dodatkowo, w grze zostanie umieszczony limit około trzydziestu dni, jakie mamy na ukończenie najważniejszych wydarzeń fabularnych.

Przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker nie posiada jeszcze daty premiery. Produkcja zmierza na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Ostatnio deweloperzy podzielili się trzecią częścią historii gry.