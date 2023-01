Twórcy Warhammer 40,000: Darktide przepraszają i obiecują poprawki. Konsolowa premiera przesunięta

Nie najlepiej dzieje się wokół Warhammer 40,000: Darktide i deweloperzy z Fatshark zdają się to dostrzegać. Ekipa opublikowała specjalny list do graczy, w którym opowiadają o nadchodzących zmianach.

Warhammer 40,000: Darktide – co z wersją konsolową?

Już na wstępie możemy przeczytać, że studio chciało stworzyć głęboką i niezwykle angażującą produkcję, zapewniając fanom tygodnie świetnej zabawy. Ekipa przyznaje jednak, że nie czuje, by sprostała temu wyzwaniu i oczekiwaniom graczy.



Deweloperzy zapowiedzieli, że najbliższych miesiącach skupią się na zmianach, których oczekuje społeczność. Największych zmian doczekać się ma system craftingu. Twórcy chcą popracować również nad mechanikami związanymi z rozwojem postaci. Poprawek doczeka się również optymalizacja, co ma znacząco wpłynąć na stabilność działania Warhammer 40,000: Darktide.



W związku z zaistniałą sytuacją przesunięta została premiera wersji przeznaczonej na konsole Xbox Series S/X. Ponadto twórcy zapowiedzieli, że w najbliższym czasie zamierzają zaprzestać dodawania nowej zawartość, gdyż chcą skupić się zapowiedzianych poprawkach.



Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Darktide zadebiutowało na PC 30 listopada, a gra jest dostępna w ramach abonamentu Game Pass. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat najnowszej produkcji Fatshark, to zachęcamy do lektury: Recenzja Warhammer 40,000: Darktide - bez młota to nie robota!

