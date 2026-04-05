Twórcy Warframe stanowczo sprzeciwiają się AI: „Nic w naszych grach nie będzie generowane przez sztuczną inteligencję”

Studio Digital Extremes jasno zadeklarowało swoje stanowisko wobec generatywnej sztucznej inteligencji w grach. Dyrektorka ds. społeczności, Megan Everett, podkreśliła w rozmowie z serwisem GameSpot, że firma nie zamierza korzystać z tej technologii ani teraz, ani w przyszłości.

Dyrektorka dodała również, że obecna skala wykorzystania AI w internecie budzi w niej frustrację, ponieważ coraz trudniej odróżnić prawdziwe dzieła od wygenerowanych treści. Everett przytoczyła także sytuację z jednego ze streamów społecznościowych. Podczas transmisji zaprezentowała fanart inspirowany Warframe , przedstawiający mecha w stylu Gundama. Jak się jednak szybko okazało, grafika została wygenerowana przez AI, co natychmiast wychwycili widzowie.

Jesteśmy firmą zdecydowanie przeciwną AI i wszystko w Warframe oraz Soulframe tworzą ludzie. Nic w naszych grach nie będzie generowane przez AI. Nigdy.

Choć część deweloperów, jak Digital Extremes, sprzeciwia się wykorzystaniu AI, ta technologia coraz mocniej zaznacza swoją obecność w branży. Przykładowo ARC Raiders odniosło sukces mimo szerokiego zastosowania generowanych głosów, choć twórcy zapowiedzieli stopniowe zastępowanie ich ręcznie przygotowanymi materiałami. Jednocześnie wydawca Nexon chwalił wykorzystanie AI jako sposób na redukcję kosztów produkcji. Z drugiej strony rośnie presja na większą przejrzystość. Według niedawnych badań aż 90 procent twórców chce dokładniejszych informacji o wykorzystaniu AI na platformie Steam. Mimo to zdarzają się przypadki, w których elementy generowane przez AI trafiają do finalnych wersji gier bez wyraźnego oznaczenia jak w przypadku Crimson Desert lub Anno 117.

Rosnąca obecność AI prowadzi także do nietypowych sytuacji. Niektórzy deweloperzy zmieniają ręcznie tworzone grafiki tylko dlatego, że przypominają styl generowany przez sztuczną inteligencję. Mimo tych kontrowersji Digital Extremes pozostaje nieugięte w swoim podejściu. Deklaracja studia może wzmocnić zaufanie części graczy i zwiększyć zainteresowanie nadchodzącym Soulframe, które jak zapewniają twórcy również powstaje w pełni bez udziału AI.