Twórcy Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 przedstawili czwarty wampirzy klan

Paradox Interactive i deweloperzy ze studia The Chineese Room nie zwalniają tempa.

Na oficjalnej stronie Paradox Interactive klan Ventrue opisywany jest jako „błękitnokrwiści tyrani”. Członkowie wspomnianej frakcji zmuszają bowiem do posłuszeństwa zarówno swoich wrogów, jak i sojuszników, dzięki umiejętnościom hipnozy . Ich moce budzą respekt oraz strach, a sami postrzegają siebie jako „prawowitych przywódców społeczeństwa wampirów”.

W zeszłym miesiącu twórcy Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 ujawnili trzeci grywalny klan . Okazuje się jednak, że to nie koniec wiadomości związanych ze wspomnianą produkcji. Na oficjalnej stronie Paradox Interactive pojawiły się bowiem informacje dotyczące kolejnej – czwartej – frakcji dostępnej w nadchodzącej kontynuacji legendarnego RPG z 2004 roku. Zainteresowani mogą zapoznać się z kilkoma szczegółami na temat klanu Ventrue

Ventrue – w przeciwieństwie do ujawnionych wcześniej klanów – nie otrzymał własnego zwiastuna. Niewykluczone jednak, że Paradox Interactive i deweloperzy ze studia The Chineese Room zachowali materiał poświęcony wspomnianej frakcji na The Game Awards 2023.