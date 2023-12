Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 na zwiastunie. Przedstawiono kolejny klan

W sieci pojawił się nowy materiał promocyjny poświęcony nadchodzącej produkcji studia The Chinese Room.

W połowie listopada twórcy Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 przedstawili graczom klan Tremere. Nieco wcześniej własny zwiastun otrzymał także klan Brujah. Deweloperzy ze studia The Chinese Room najwyraźniej nie zamierzają jednak zwalniać tempa. Do sieci trafił bowiem kolejny materiał promocyjny poświęcony wspomnianej produkcji. Najnowszy trailer nadchodzącej kontynuacji legendarnego RPG z 2004 roku skupia się na kolejnym – trzecim już – klanie.

Nowy zwiastun Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 przedstawia klan Banu Haqim

Deweloperzy ze studia The Chinese Room tym razem postanowili przedstawić graczom klan Banu Haqim. Niestety – podobnie jak miało to miejsce przy prezentacji dwóch poprzednich frakcji – nie możemy liczyć na szczegółową prezentację. W zwiastunie pojawia się kilka ujęć z rozgrywki, a także fragment rozmowy z jedną z postaci niezależnych, ale fani z pewnością czekają na więcej.