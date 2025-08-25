Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy uspokajają graczy po kontrowersyjnej wpadce. Takich skórek nie zobaczymy w Dune: Awakening

Mikołaj Berlik
2025/08/25 15:30
Funcom nie zainspiruje się Fortnite.

Nowa skórka do Dune: Awakening wzbudziła niepokój wśród społeczności. Funcom przyznał się do błędu i zapewnił, że gra pozostanie wierna klimatowi kultowego uniwersum Franka Herberta.

Dune: Awakening
Dune: Awakening

Dune: Awakening – nieudana skórka i reakcja graczy

Funcom spotkał się z krytyką po dodaniu do gry skórki smoczego miotacza ognia. Wydawała się ona oderwana od klimatu Diuny i wywołała dyskusję o tym, jak mogą wyglądać kolejne elementy kosmetyczne. Scott Junior, producent tytułu, w rozmowie z serwisem The Gamer otwarcie przyznał: „Tak, to był błąd z naszej strony. Wyrwany z kontekstu, nie wygląda dobrze”.

Twórcy zaznaczyli, że przedmiot miał sens w ramach szerszej narracji, jednak dodany w obecnej formie budził złe skojarzenia. Junior podkreślił, że gracze dopiero w przyszłości zrozumieją jego rolę, gdy poznają zawartość The Lost Harvest.

GramTV przedstawia:

Producent odniósł się także do obaw o kolejne skórki. W ostatnich latach gracze krytykują podobne rozwiązania w seriach takich jak Call of Duty czy Battlefield, gdzie „śmieszne” kosmetyki psuły klimat. Funcom obiecał, że w Dune: Awakening podobnych eksperymentów nie będzie.

Dune: Awakening dostępne jest obecnie na PC, a w przyszłości pojawi się również na konsolach PS5 oraz Xbox Series X|S. Niedawno Funcom podzielił się planami dalszego rozwoju projektu.

Źródło:https://www.thegamer.com/dune-awakening-silly-cosmetic-controversy-exclusive-interview/

