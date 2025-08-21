Dune: Awakening rośnie w siłę. Rozdział drugi i pierwsze DLC już we wrześniu

Gamescom 2025 przynosi nowości dla fanów MMO od Funcom.
Gamescom 2025 przyniósł masę wieści związanych z grami. Wśród nich nie zabrakło informacji o Dune: Awakening, MMO od Funcom. Graczy czekają darmowa aktualizacja – Rozdział 2 – oraz płatne rozszerzenie The Lost Harvest, które zadebiutują jednocześnie 10 września. Dodatkowo, aby uczcić Gamescom, udostępniono darmową wersję próbną Dune: Awakening do 24 sierpnia.
Rozdział 2 Dune: Awakening i dodatek The Lost Harvest już we wrześniu
Rozdział 2 to pierwsza duża, darmowa aktualizacja kontynuująca główną fabułę. Wprowadzi nowe postacie i lokacje, a także wzbogaci świat gry o kontrakty, wydarzenia oraz aktywności. Pojawią się również rozszerzone opcje personalizacji postaci, w tym nowe fryzury.
Równolegle z aktualizacją zadebiutuje płatny dodatek The Lost Harvest, wyceniony na 12,99 dolarów. DLC zaoferuje nową, samodzielną linię fabularną, gdzie gracze odnajdą tajny ładunek po zestrzeleniu kombajnu przyprawowego. To rozszerzenie wprowadza też szereg nowych elementów kosmetycznych, jak pojazd Treadwheel z unikalnymi animacjami, zestaw budowlany Dune Man, dekoracje, pancerze i broń.
Zagubiony urobek to pierwsze duże DLC do gry Dune: Awakening. Wyruszcie w podróż w zupełnie nowej, osobnej historii, odkrywajcie nowe obszary i zbierajcie elementy kosmetyczne.
DLC Zagubiony urobek wchodzi w skład przepustki sezonowej do Dune: Awakening.
Kombajn przyprawowy Mithra został zestrzelony podczas transportu. Kirabowie przeszukują szczątki płonącego wraku. Ci, którym udało się przeżyć katastrofę, wciąż jednak czekają na waszą pomoc.
Arrakis to miejsce pełne tajemnic, starożytnych sekretów, pogrzebanych gdzieś głęboko. To, co wydaje się być prostą misją ratunkową na statku Mithra, zabierze was w podróż, podczas której zmierzycie się z jednym z największych zagrożeń Imperium. – czytamy w opisie DLC.
Dostępna na Steam darmowa wersja próbna Dune: Awakening pozwala na dziesięć godzin rozgrywki na mapie Hagga Basin. Postępy i ekwipunek zostaną zachowane w przypadku zakupu pełnej wersji gry.
Na zakończenie przypomnijmy, że Dune: Awakening zadebiutowało na PC 10 czerwca 2025 roku.