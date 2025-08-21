Dune: Awakening rośnie w siłę. Rozdział drugi i pierwsze DLC już we wrześniu

Gamescom 2025 przyniósł masę wieści związanych z grami. Wśród nich nie zabrakło informacji o Dune: Awakening, MMO od Funcom. Graczy czekają darmowa aktualizacja – Rozdział 2 – oraz płatne rozszerzenie The Lost Harvest, które zadebiutują jednocześnie 10 września. Dodatkowo, aby uczcić Gamescom, udostępniono darmową wersję próbną Dune: Awakening do 24 sierpnia.

Rozdział 2 Dune: Awakening i dodatek The Lost Harvest już we wrześniu

Rozdział 2 to pierwsza duża, darmowa aktualizacja kontynuująca główną fabułę. Wprowadzi nowe postacie i lokacje, a także wzbogaci świat gry o kontrakty, wydarzenia oraz aktywności. Pojawią się również rozszerzone opcje personalizacji postaci, w tym nowe fryzury.

Równolegle z aktualizacją zadebiutuje płatny dodatek The Lost Harvest, wyceniony na 12,99 dolarów. DLC zaoferuje nową, samodzielną linię fabularną, gdzie gracze odnajdą tajny ładunek po zestrzeleniu kombajnu przyprawowego. To rozszerzenie wprowadza też szereg nowych elementów kosmetycznych, jak pojazd Treadwheel z unikalnymi animacjami, zestaw budowlany Dune Man, dekoracje, pancerze i broń.