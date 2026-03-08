Twórcy trzeciej części Final Fantasy 7 Remake szykują graczom coś wyjątkowego

Twórcy Final Fantasy 7 Remake ujawnili pierwsze informacje o trzeciej części trylogii. Naoki Hamaguchi, reżyser serii, podczas wywiadu z Jasonem Schreierem z Bloomberg, zdradził, że gra zostanie oficjalnie ujawniona jeszcze w tym roku, a premiera nie powinna być odległa.

Final Fantasy 7 Remake – co nowego będzie w trzeciej części odświeżonej gry?

Projekt Final Fantasy 7 Remake to odświeżona wersja kultowej gry RPG z 1997 roku, która zdobyła serca milionów fanów na całym świecie. Zamiast jednej ogromnej produkcji, remake został podzielony na trzy części, aby w pełni oddać złożoność świata i fabuły, a także umożliwić wprowadzenie nowych elementów rozgrywki i szczegółów, które w oryginale nie były możliwe.