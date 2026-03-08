Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy trzeciej części Final Fantasy 7 Remake szykują graczom coś wyjątkowego

Jakub Piwoński
2026/03/08 08:00
Gra ma mieć nowe elementy mechaniki rozgrywki.

Twórcy Final Fantasy 7 Remake ujawnili pierwsze informacje o trzeciej części trylogii. Naoki Hamaguchi, reżyser serii, podczas wywiadu z Jasonem Schreierem z Bloomberg, zdradził, że gra zostanie oficjalnie ujawniona jeszcze w tym roku, a premiera nie powinna być odległa.

Final Fantasy 7 Remake
Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy 7 Remake – co nowego będzie w trzeciej części odświeżonej gry?

Projekt Final Fantasy 7 Remake to odświeżona wersja kultowej gry RPG z 1997 roku, która zdobyła serca milionów fanów na całym świecie. Zamiast jednej ogromnej produkcji, remake został podzielony na trzy części, aby w pełni oddać złożoność świata i fabuły, a także umożliwić wprowadzenie nowych elementów rozgrywki i szczegółów, które w oryginale nie były możliwe.

Hamaguchi podkreślił, że Final Fantasy 7 Remake Part 3 wprowadzi nowe elementy rozgrywki, które odróżnią ją od poprzednich odsłon. „Chcemy, aby każda część trylogii rozwijała skalę świata, a jednocześnie zachowywała świeżość w rozgrywce” – powiedział reżyser. Szczegóły dotyczące konkretnych mechanik nie zostały jeszcze ujawnione, ale zespół już pracuje nad fundamentami odświeżonego systemu walki i eksploracji.

Dotychczas dostępne części – Final Fantasy 7 Remake i Final Fantasy 7 Rebirth – można już grać na PlayStation, Xbox i PC, a wkrótce trafią także na Nintendo Switch 2. Najwyraźniej w finalnej grze twórcy szykują graczom coś nowego, ale na szczegóły trzeba jeszcze poczekać. Tymczasem przeczytaj o wrażeniach z gry w Rebirth na Switch 2.

Źródło:https://insider-gaming.com/final-fantasy-7-remake-part-3-will-add-new-gameplay-mechanics/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




